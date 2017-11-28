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Комментарии
28.11.2017
Как Кадыров российскую журналистку выгуливал, а вокруг ни души

Обозреватель «Радио Свобода» Елена Рыковцева поделилась в Фейсбуке впечатлениями о фильме про главу Чечни, снятого ВГТРК.

«- Говорили, что у вас геев преследуют.

- У нас нет геев, некого преследовать

- Говорили, вы причастны к убийству Амины Окуевой.

- Они там сами убили и сваливают на нас.

- Немцова убили чеченцы. А тут причем Чечня?

- Они не виноваты. Они вообще ни причем. У него были свои грехи - его убили.

И вот эта журналистка ВГТРК, обслуживающая его микрофоном в часовой (!) передаче, она даже не поперхнулась. Я уж не жду, что она взбеленится на «свои грехи» Немцова. Но она даже не попробовала уточнить, что приговор чеченцам в деле Немцова вообще-то вынес самый что ни на есть государственный суд РФ.

Она понимает, что для Кадырова Россия это не государство. И своим покорным молчанием дает понять, что он сам себе государство. Это такой часовой рекламный эфир отдельного кадыровского государства. Один Аллах знает, зачем им это так откровенно афишировать.

***

В этом фильме про Кадырова, добавлю, есть еще замечательный штрих - абсолютная пустыня вокруг корреспондентки и Рамзана. Там они на разных фонах стоят и бродят - дворцов, площадей, полей, рек, гор - ни души вокруг.

И вдруг в одном парке им попадается группа людей, стоящих навытяжку, которая стройным хором приветствует эту славную пару «Салям алейкум!»

Оказывается это буквальный рояль в кустах - это ансамбль «Вайнах». Потом Рамзан с корреспонденткой следуют дальше по дорожкам парка и мы видим щедро накрытые столы!! Это все, чем богата Чечня. То, чем она может накормить себя в условиях санкций. И опять ни души вокруг. Для кого эти столы - непонятно. Для белок, что ли. И вот если присмотреться, то окажется, что в кустах рояль «Вайнах» продолжает стоять навытяжку!! Это уникальное зрелище, как они неподалеку стоят, не шелохнувшись, все то немаленькое время, что Рамзан общается с корреспонденткой.

Ну потом, уже в помещении этот Вайнах будет для них танцевать и играть, и Рамзан, как водится, будет отплясывать с московской гостьей лезгинку, а потом они с ней даже станут скакать на лошадях по лугам и холмам города Грозного, и опять вокруг не будет ни души.

Ну разве что помимо «Вайнаха»  к ним еще подведут маленькую девочку, которая стала победительницей конкурса на лучшее стихотворение о Путине и получила за это айфон из рук Рамзана.

Вот все, кто им встретился в их долгой прогулке по столице Чечни. Государь зачищенного государства».

 
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