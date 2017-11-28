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28.11.2017
Реплика дня: «Правительство отныне контролирует цены на пиявки. На пиявки!!!»

Ярослав Романчук – о том, к чему приводит переизбыток рыночных чувств Министерства антимонопольного регулирования.

«Помните Дуремара, который ловил пиявок в «Золотом ключике или приключениях Буратино»? Оказывается, этот литературный персонаж нашёл своё воплощение в Беларуси, - написал в Фейсбуке руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук. - Пиявки стали занимательным объектом в сумасбродной белорусской экономической политике.

На фоне громких фанфар по поводу Декрета № 7 «О развитии предпринимательства» Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), очевидно, от переизбытка рыночных чувств, объявило трёх индивидуальных предпринимателей (Д.А.Никитин, Ю.А. Дорошкевич, Т.В.Высоцкая), продавцов медицинских пиявок, субъектами, занимающими доминирующее положение на рынке пиявок Беларуси. Это значит, что правительство отныне контролирует цены на пиявки. На пиявки!!!

А три индивидуальных предпринимателя (срочно нужно разыскать фотографии этих опасных людей) – это, по сути дела, олигополисты. Наше правительство уже справилось с безобразиями энергетических, тепловых, мусорных, водных, транспортных, телекоммуникационных монополистов? Really? Появилось время взяться за пиявки?

И это не последний регуляторный шедевр на сегодня. В Могилевской области под номенклатурное улюлюканье в отношении рынка чиновники решили регулировать цены на … «услуги массового катания на коньках на ледовых аренах Бобруйска, Горок и Шклова». Глядишь, и налог на снег появится. На изготовление снеговиков нужно будет получать разрешение в исполкоме, а для реализации желания поиграть в снежки нужно будет пройти обязательную консультацию в МЧС. Разумеется, не за бесплатно.

Распорядители чужого заверяют предпринимателей: «Путь в бизнес открыт. Приглашаем!» Вот вам Декрет № 7, честное слово… отныне всё будет только для вас. А одновременно идёт активный шмон юридических лиц за «незаконное введение в хозяйственный оборот». Сделки совершались много лет назад. «Дружественная» бизнесу организация Департамент финансовых расследований (ДФП) – структура КГК - проводит массовую экзекуцию - изъятие налогов под этим предлогом. Не заплатишь НДС и налог на прибыль подобру–поздорову – получишь проверку, со всеми вытекающими.

Повод для очередного массового наезда на предпринимателей нашли простой. Получила компания товаров от предприятия, которое ныне фигурирует в перечне «опасные». Неважно, что опасным оно стало гораздо позже совершения сделки. Да, все документы на сделку есть, включая платёжку. Но вот опасная же компания. Поэтому задним числом, за несколько лет – заплати два налога – и спи спокойно… Только предварительно напейся в стельку, потому что на трезвую голову переносить такие издевательства над бизнесом невозможно.

В общем, друзья, практика правоприменения Декрета № 7 во всей красе. А что, ведь четкого определения понятия «опасный» Декрет не даёт. Однозначной инструкции о том, как и когда туда включить предприятия, здесь тоже нет.

Говорят, что дух белорусского предпринимательства не задушишь, не убьёшь. Дух, может, и не убьёшь, а вот над телом и его материальной оболочкой ох как поиздеваться можно».

 
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