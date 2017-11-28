От Виктории Азаренко ушел тренер

Белоруска Виктория Азаренко рассталась со своим американским тренером Майклом Джойсом.

Этот специалист работал ранее с Марией Шараповой, Слоун Стивенс и считается одним из наиболее успешных мастеров своего дела. Стороны начали сотрудничество в начале этого года и в конце 2017-го закончили, сообщает Прессбол.

— Вика — невероятно талантливая теннисистка. Очень рад ее возвращению в теннис, но при этом я поддерживаю и уважаю то, что она поставила свою семью на первое место. С глубоким сожалением принял решение двигаться дальше в своей тренерской карьере, а Азаренко будет разбираться с личной жизнью. С нетерпением буду ждать ее скорейшего возвращения на корт. Желаю ей удачи, — рассказал Майкл Джойс.

Об уходе из команды экс первой ракетки мира Виктории Азаренко американского тренера Майкла Джойса сообщил в твиттере журналист газеты The New York Times Бен Ротенберг.

По информации СМИ, тренер продолжит работу с британской теннисисткой Йоханной Контой.

Виктория Азаренко не выступает на официальных турнирах с июля текущего года. Проблемы возникли из-за судебной тяжбы с отцом ее ребенка. Виктория Азаренко планирует вернуться в профессиональный тур в январе, приняв участие в турнире в Окленде.