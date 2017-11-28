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28.11.2017
Катерина Борисевич, TUT.BY
Брат грабителя банка в Могилеве: «Дико слышать о моем брате такое. Всю жизнь паинькой был»

Знакомые 28-летнего Павла не понимают, как «уравновешенный и неконфликтный человек» мог совершить такое преступление. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 291 УК «Захват заложника».

Несколько месяцев назад Павел переехал жить в Могилев. Фото соцсети

«Решил начать новую жизнь, в новом городе, с новой фамилией», — такую запись на стене в соцсети оставил гражданин России Павел.

В новом городе Могилеве он прожил всего пять месяцев, а 20 ноября попал в криминальную хронику. В черной маске Павел зашел в отделение банка и стал угрожать пистолетом. Буквально через 12 секунд прибыл наряд охраны. Взяв в заложники 14 человек, грабитель сразу вел переговоры с силовиками. А после того, как ему предоставили автомобиль, попытался скрыться, но был ранен. Сейчас молодой человек находится в больнице под конвоем, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 291 УК «Захват заложника».

Фото Дмитрий Фомченко, снимок взят со страницы vk.com/my.mogilev

Как узнал TUT.BY, Павел родился и вырос в Магадане. С 2009 года по 2010 Павел служил во внутренних войсках МВД России во Владивостоке. С 2011 по 2012 год работал в военизированном горноспасательном отряде МЧС в поселке Дукат Магаданской области. Он не был аттестованным спасателем, на работу его приняли как гражданское лицо. Бывшие коллеги не сразу вспоминают Павла.

— Да, был такой. Ничем особо не запомнился, — говорят сотрудники МЧС. — Понимаете, мы здесь работаем вахтовым методом, не все знают друг друга хорошо.

Старший брат Павла уже много лет работает в МЧС в Магадане, о задержании Павла он ничего не знал.

— Дико слышать о моем брате такое. Родители ничего не сказали. Как он мог такое сделать? Всю жизнь паинькой был, — говорит TUT.BY мужчина. — Летом Павел поехал в Беларусь, у родителей в Могилеве есть квартира, и он там жил. Общались мы с ним редко, последний раз, когда созванивались, вроде все было хорошо.

По информации TUT.BY, родители задержанного парня купили квартиру в Могилеве, когда решили вложить деньги в недвижимость. Иногда приезжали туда сами, в июне 2017 года из Магадана в белорусский областной центр переехал Павел. Он получил вид на жительство, устроился на работу, а за несколько недель до ограбления банка уволился. Как вспоминает родной брат, после увольнения из МЧС в 2012 году Павел в силовых ведомствах больше не работал.

Павел сейчас находится в больнице под конвоем

— Кажется, в 2014 или в 2015 году он уехал в Калининград, занимался компьютерами, — говорит мужчина.

На своей странице в соцсети Павел часто делился мыслями людей об одиночестве: «Самые достойные — как правило, одиноки», «Есть такая категория людей — «ничьи». Публиковал притчи о семейном счастье, отношениях. Сам он не женат.

— Мы виделись с ним последний раз в Магадане летом, встретились случайно, общение кратким было: «Привет. Как дела?», — рассказывает Андрей, житель Магадана. — Насколько я его знал, он был спокойным, уравновешенным, неконфликтным и не агрессивным парнем. До сих пор не могу поверить, что он мог такое совершить.

Адвокат задержанного Павла отказался от каких-либо комментариев.

Напомним, вооруженный пистолетом гражданин России попытался ограбить отделение Беларусбанка в Могилеве днем 20 ноября. Злоумышленник вошел в банк в маске и, угрожая пистолетом, потребовал у кассира деньги. Сотрудница банка не растерялась и успела нажать тревожную кнопку. Получив деньги, нападавший оказался заблокированным в банке подоспевшими сотрудниками департамента охраны. Все, кто был внутри, оказались заложниками. По требованию вооруженного мужчины ему подали автомобиль. В качестве заложника в машине находился первый заместитель начальника УВД Могилевского облисполкома Александр Васильев. Злоумышленник сел в машину, отъехал на ней около 200 метров от отделения банка. Во время погони мужчина обстрелял машину сотрудников Департамента охраны. Тем пришлось применить табельное оружие. Раненного в ногу злоумышленника задержали и госпитализировали.

 
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