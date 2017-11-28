Новозеландская полиция сняла ролик о приеме на работу. Его посмотрели несколько миллионов

Полиция Новой Зеландии объявила о новых вакансиях при помощи ролика.

«Самое захватывающее полицейское рекрутинговое видео в мире», пишет местное издание Nzherald.

За первые три дня ролик длиной в две с половиной минуты посмотрели несколько миллионов человек, среди которых 2,9 миллиона пользователей фейсбука. 333 человека отправили свои резюме. В новозеландской полиции рассчитывают, что желающих устроиться к ним на работу будет еще больше.

В ролике можно увидеть все разновидности работы полицейского — от противостояния вооруженной преступной группе до дайвинга и управления вертолетом. В видео снялись 70 реальных полицейских.