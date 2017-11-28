В Чернобыльской зоне погиб сталкер из Беларуси

33-летний мужчина пытался залезть на радиолокационную башню около отселенного закрытого военного объекта «Чернобыль-2», но сорвался с 15-метровой высоты.

О происшествии сообщило в Фейсбуке главное управление Национальной полиции в Киевской области.

По данным правоохранителей, два белоруса и россиянка незаконно попали на территорию этого военного объекта. Молодые люди хотели получить яркие впечатления и фото.

О падении белорусского сталкера сообщил его коллега, вызвавший полицию. Правоохранители вызвали на место происшествия «скорую помощь», однако медики констатировали смерть.

Как информирует телеканал ОНТ, сейчас решается вопрос о передаче тела погибшего на родину. У мужчины осталась жена и двое детей. Известно, что житель Жодино Дмитрий Шкиндер стал сталкером в 2011 году, вместе с коллегами исследовал заброшенные объекты.

Украинская полиция завела уголовное дело за умышленное убийство с отметкой о несчастном случае.

Кроме того, на двух других туристов составили административные протоколы за нарушение режима радиационной безопасности. Им грозит штраф и депортация из Украины.