В первый день зимы ожидается мокрый снег и туман

Прогноз погоды на ближайшие три> дня.

29 ноября облачно, ночью с прояснениями. Ночью преимущественно по восточной половине страны, днем на большей части территории осадки — в основном мокрый снег, в отдельных районах налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Слабые туман и гололед. Ветер юго-восточный умеренный.

Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -4..+1°С, при прояснениях до -6°С, во второй половине дня повысится до -2..+4°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает сайт Гидрометцентра.

30 ноября ожидается на большей части территории страны осадки в виде мокрого снега и дождя, в отдельных районах туман, слабый гололед, ночью и утром на дорогах гололедица. Днем в отдельных районах сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью -4..+1°С, максимальная днем -1..+4°С, по югу до +6°С.

1 декабря на большей части территории пройдут осадки —мокрый снег, дождь, местами сильные осадки. В отдельных районах туман, ночью и утром слабый гололед. В ночные и утренние часы местами сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью -1..+5°С, максимальная днем +1..+7°С.