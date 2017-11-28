Фотожабы: «В Пинске открылся портал в ад»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

Скачок зарплат обеспечат бухгалтерские манипуляции, предприятиям раздали указания

Министр экономики обвинил строительство в недостаточном росте ВВП

Автолюбители сомневаются, что Лукашенко мог разогнаться на Tesla до 280 км/ч

На оживленной улице Пинска провалился тротуар – под ним оказалась огромная дыра

Почему одного декрета, анонсированного Мясниковичем, маловато для белорусской экономики

Популярны ли самопровозглашенные власти «ДНР» и «ЛНР» среди населения?

И к новостям из России…

Рунет не унимается после заявления экс-министра финансов о том, что в России не осталось средств для выплаты пенсий

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«Я все сам себе куплю – увеличь зарплату!»