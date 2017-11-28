Цифра дня. Сколько весят 2 млн долларов

Следственный эксперимент прошел в Замоскворецком суде, где рассматривается дело экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева.

Коробка с деньгами в здании Замоскворецкого суда, 8 ноября 2017 года. Фото РИА Новости

— Масса 21 кг 950 г. Весы имеют погрешность в 30 г, — заявил специалист по метрологии.

Как отмечает Газета.ru, в сумку влезли все купюры. Ранее защита Улюкаева предложила проверить ее на вместимость 2 млн. Также накануне высокопоставленный подсудимый рассказал в суде, «как получал взятку от Сечина».