В Беларуси узаконят работу на дому

Готовятся изменения в Трудовой кодекс, которыми будут закреплены дистанционные формы трудовых отношений.

— Что касается возможностей для женщины совмещать воспитание детей с профессиональной деятельностью, то в этом направлении в стране многое делается. Например, готовятся изменения в Трудовой кодекс, которыми будет закрепляться дистанционная работа. Сейчас информационные технологии позволяют человеку работать из дома удаленно. Проект изменений уже есть, он проходит необходимые процедуры, — сказал заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак, сообщает БЕЛТА.