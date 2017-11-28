Почему одного декрета, анонсированного Мясниковичем, маловато для белорусской экономики

Экономист Антон Болточко в экспресс-комментарии «Салідарнасці» рассказал о перспективах притока инвестиций в IT-сферу Беларуси.

Беларусь может выступать платформой для сотрудничества стран Центрально-Европейской инициативы в IT-индустрии, заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович, открывая заседание Парламентской ассамблеи ЦЕИ в Минске, сообщает TUT.BY.

При этом он выразил уверенность, что документ заинтересует бизнесменов и имеющих отношение к информационным технологиям политиков стран — участниц форума.

Заявление Мясниковича прозвучало накануне рассмотрения главой государства Декрета о цифровизации экономики. Этот декрет входит в пакет документов по либерализации и раскрепощению бизнеса в стране.

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— Если будет принят декрет о развитии данного сектора экономики, который мы называем декретом о ПВТ 2.0, то заявленные там изменения и наличие достаточно обширного количества в том числе и экономических свобод для IT-сектора могут стать основой для привлечения сюда профильных специалистов, — рассказал в экспресс-комментарии «Салідарнасці» экономист «Либерального клуба» Антон Болточко.

Эксперт обратил внимание на некоторые интервью разработчиков и приверженцев декрета о цифровизации экономики. Из них следует, что многое, нашедшее отражение в документе, соответсвует международным нормам и правилам. По мнению собеседника «Салідарнасці», этот факт способен привлечь внимание тех, кто хочет работать в Беларуси по общепринятым стандартам.

На вопрос о том, почему Мясникович говорит о потенциальных инвесторах до подписания декрета, эксперт отвечает, что, вероятно, это делается в рамках того события, которое сейчас происходит в Минске:

— Это плановое мероприятие, на котором необходимо подчеркивать положительные и отрицательные стороны нашей страны, инвестиционный климат в том числе. Поэтому неудивительно, что это все прозвучало.

И все же, по мнению Антона Болточко, камнем преткновения будет сам декрет:

— Насколько мне известно, пока что его рассмотрение главой государства запланировано на декабрь. И здесь сложно сказать, когда точно это произойдет и какой будет результат. Но то, что декрет может сильно изменить ситуацию с привлечением профильных инвесторов, это точно.

Говоря о влиянии декрета на экономику страны в целом, экономист отмечает:

— Данный документ не влияет кардинально на ситуацию в Беларуси на макроэкономическом уровне. Страна, которая устойчиво развивается, это не страна одних лишь ІТ-специалистов. Соответственно, нужно учитывать тот факт, что один единственный декрет не способен изменить ситуацию в секторах экономики, которые сейчас находятся в рецессии, либо на этапе стагнации.

Поэтому на фоне привлечения инвесторов в ІТ-сферу нам нужно заниматься поиском ответов на вопросы, что делать с предприятиями, которые тянут экономику вниз.