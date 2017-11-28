Как выглядит автор теории о ритуальном характере убийства царской семьи

Накануне в Москве состоялась конференция «Дело об убийстве Царской семьи: новые экспертизы и материалы. Дискуссия».

Мероприятие, в центре которого был вопрос о подлинности так называемых екатеринбургских останков, более девяти часов вел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Присутствовавший на конференции епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов), которого СМИ называют «духовником» Владимира Путина, сообщил о возможном ритуальном характере убийства Николая II и его семьи.

По словам секретаря комиссии по исследованию екатеринбургских останков епископа Тихона Шевкунова, перед расстрелом все жертвы были распределены между бойцами, но в царя попало больше пуль, потому что «все хотели быть цареубийцами». Практически сразу стало известно, что Следственный комитет планирует назначить психолого-историческую экспертизу в рамках расследования версии о ритуальном убийстве.

Глава Федерации еврейских общин России Александр Борода, в свою очередь, выразил сожаление в связи с намерением СК назначить такую экспертизу. А доцент Центра изучения религии РГГУ Борис Фаликов в эфире «Эха Москвы» озвучил, что Тихон Шевкунов использует суеверия для достижения политических целей.