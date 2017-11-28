Стоит ли студентам тратить время, слушая лекции в аудитории?

Какие возможности открывает для белорусов онлайн-обучение.

Белорусы активно пользуются контентом известных в мире дистанционных курсов. Среди наших соотечественников популярны: англоязычный образовательный онлайн-проект Coursera, русскоязычная платформа гуманитарной направленности Arzamas, украинская открытая платформа курсов Prometheus.

На иностранных площадках есть много курсов, которые помогают овладеть какими-то навыками, изучать языки. Но не хватает курсов с белорусским содержанием, а также с преподавателями и специалистами, занимающимися глобальными проблемами, масштабными исследованиями.

Дистанционные образовательные курсы набирают обороты

Около года назад стартовала Дистанционная платформа Летучего университета. Сейчас пользователи площадки (более 500 человек) могут просмотреть около десяти онлайн-курсов и видео записей оффлайновых мероприятий, созданных преподавателями и партнерами Летучего.

− Любой человек может зарегистрироваться на платформе и бесплатно проходить курсы. Ограничений по времени нет, курсы можно проходить в любое время с любой скоростью. А также можно через обратную связь связаться с преподавателем, − рассказывает координатор Летучего университета Татьяна Водолажская.

Летом участники платформы выбрали наиболее интересующие их курсы. Уже создан и опубликован курс «Города и изменение климата: что и зачем нужно знать». Еще четыре курса появятся на площадке в течение полугода. Для помощи в их создании достаточно успешно работает краудфандинговая кампания.

Как отмечает координатор Летучего университета, популярность курсов зависит от темы, а также от известности преподавателя.

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