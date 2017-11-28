Две жаркие страны, куда в 2018-м полетит Лукашенко

Визиты туда анонсировал в ноябре сам глава государства.

Грузия. 14 ноября, встречаясь с послом Грузии в Беларуси Давидом Котария, Александр Лукашенко признался, что с нетерпением ждет визита в Тбилиси:

— Я думаю, что в первой половине будущего года мы справимся с подготовкой визита и я смогу приехать снова в эту прекрасную страну.

Венесуэла. 27 ноября, встречаясь с вице-президентом Венесуэлы Рикардо Менендесом, Лукашенко озвучил:

— Мы договорились, что выработаем дорожную карту углубления нашего двустороннего развития с учетом той обстановки, которая складывается. И уже в ближайшее время в 2018 году во время моего визита в Венесуэлу мы сможем значительно продвинуться в наших отношениях.