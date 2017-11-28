«После нормализации отношений между Беларусью и Западом бюджет для вашей страны был увеличен»

Директор минского информационного бюро Германской службы академических обменов Керстин Мюллер рассказала «Салідарнасці» о предпочтениях белорусских и немецких стипендиатов.

Керстин Мюллер в Полоцком государственном университете. Фото psu.by

— Девиз DAAD — «Обмен несет перемены». В чем заключаются эти перемены для участников ваших программ?

— Во-первых, мы можем говорить о переменах в мировоззрении студентов. Ученые едут в Германию, пишут научные статьи, знакомятся с коллегами. И такой диалог всегда дает людям открытия. С другой стороны, бывают случаи, когда участие в наших программах при водит к переменам в жизни людей. Кто-то может избрать одно направление и продолжать работать над ним. А у кого-то меняется жизнь. Например, приезжает в немецкий вуз студент-филолог из Беларуси и начинает изучать экономику.

— Сколько стипендий в среднем в год получают белорусские ученые?

— В этом году набор только начинается. Есть данные по прошлому году: в 2016-м из Беларуси приехало около трехсот человек. Из них около ста человек приехали по индивидуальным программам и стипендиям. Остальные приезжали в составе групп.

Раньше мы предлагали много стипендий для белорусов, прежде всего для молодых ученых. Сегодня число соискателей-студентов выросло. И, к сожалению, очень мало заявок подают молодые ученые. Такую картину мы наблюдаем в течении последних лет.

— Почему так происходит?

— В Германии система высшего образования состоит из трех ступеней, после которых выдаются дипломы и присуждаются ученые степени. Первая — бакалавр, далее — мастер, и третья доктор. В Беларуси похожая система. У вас первым идет диплом специалиста (бакалавр), затем магистратура и аспирантура.

Но есть одно большое «но». У нас на мастерскую ступень поступает около 40% бакалавров, у вас — в магистратуру идет меньше 5%.

— В 2015 году Беларусь была включена в Болонский процесс. Как это повлияло на межвузовский обмен в рамках работы DAAD?

— Повлияло положительно. Но сама процедура включения в общеевропейскую систему образования длительна. Германия сделала несколько попыток на этом пути, провела реформу образования. И сейчас, я думаю, немецкие вузы находятся на правильном пути. Это дело не двух и не трех лет, речь идет о десяти годах, как минимум.

В 2018 году мы будем здесь обсуждать и анализировать, как в Беларуси прошли эти три года. Я надеюсь, что все отнесутся к предварительным итогам лояльно. Ведь за такой срок всю систему не реформируешь. Чтобы улучшить и обновить систему высшего образования нужно провести реформу в школах.

— Как на работу минского бюро влияет нормализация отношений Беларуси с Западом?

— Безусловно, мы почувствовали изменения. В первую очередь это связано с финансированием: нам увеличили бюджет для Беларуси. Также теперь мы можем более активно участвовать в различных проектах. Например, в рамках Восточного партнерства.

— Вырос ли после 2015 года интерес немецких студентов к Беларуси? Насколько известно, раньше многих из них отталкивали отличия в системе оценок и невозможность применить полученные здесь знания у себя на родине.

— Интерес к Беларуси всегда был. Студенты, которые изучают славистику, восточноевропейские культуры и языки, всегда сюда ездили. Были вопросы у немецких вузов, как оценивать полученные здесь знания. У нас приняты так называемые кредитные единицы, в Германии сложно оценить с их помощью качество белорусского образования.

Кроме того, язык играет роль. Молодое поколение немцев практически не знает русского языка. Если в Беларуси есть предложения обучения в магистратуре на английском языке, тогда без проблем. Эти дипломы мастера у нас принимают.

— По Вашим наблюдениям, растет ли количество таких англоязычных предложений в белорусских вузах?

— Да. И не только в Минске, но и в регионах. Каждый год я стараюсь посетить все университеты, и наблюдаю, что такие предложения появляются. Например, Витебский медицинский университет был одним из первых среди медицинских.

— В 2013 году в одном из интервью Вы рассказали, что белорусские вузы не слишком активно откликаются на предложенные DAAD кратко- и долгосрочные программы обмена доцентами. Изменилась ли ситуация спустя четыре года?

— Практически не изменилась.

— Чем это можно объяснить?

— Беларусь очень открытая страна. У ваших ученых есть контакты в других странах. Но язык здесь играет большую роль. Конечно, легче общаться с коллегами-учеными из стран, где говорят по-русски. И гораздо сложнее делать это в Германии. Языковой барьер — это одна проблема. Есть еще и такой момент: у многих доцентов и профессоров уже есть рабочие контакты, а заводить новые — это дополнительная работа. Но это не значит, что это невозможно.

Я не имею ничего против того, что старшее поколение ученых в постсоветских странах сохраняет старые связи. Молодые ученые более активны на западном направлении.

— Какие наиболее популярные направления у белорусских получателей стипендий и что привлекает в Беларусь немецких ученых?

— Очень многие хотят изучать в Германии экономику. По этой причине мы создали специальную программу для экономистов.

Немецких студентов традиционно интересует славистика. Белорусский язык и культура очень популярны, так как в Германии их практически не изучают. Поэтому немецкие вузы отправляют сюда желающих посетить курсы или летние школы.

— В Беларуси действует система обязательного распределения молодых специалистов. Кроме того, как и многие другие страны, нас волнует проблема утечки мозгов. Учитывает ли DAAD в своей работе эти факторы?

— Это проблема не тех стран, куда уезжают наиболее талантливые работники. Нужно задавать вопрос у них на родине — почему они уезжают. Почему, например, из Германии в Скандинавию или Канаду едет так много врачей и инженеров? Потому, что там лучше условия. В Германии в связи с этим была разработана специальная стипендиальная программа для возвращения на родину, тех кто уехал за границу.

— Мотивирует ли DAAD иностранных ученых возвращаться домой, чтобы на родине применить полученные знания?

— Это одна из наших целей. Поэтому мы всегда обсуждаем с белорусскими коллегами, что у них будет востребовано в будущем, и исходя из этого выбираем темы для стипендиатов. В случае с Беларусью большинство после учебы едет домой.

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Германская служба академических обменов (DAAD) — крупнейшая немецкая организация, объединяющая высшие учебные заведения Германии. Оказывает содействие в развитии академических отношений с зарубежными вузами и предоставляет учебные и научно-исследовательские стипендии для иностранных студентов, выпускников вузов, аспирантов, молодых ученых и преподавателей вузов.

В Беларуси DAAD работает с середины 1994 года, в 2003-м при Белорусском национальном техническом университете (БНТУ) было открыто Информационное бюро.

Керстин Мюллер работала в Беларуси директором Информационного бюро DAAD четыре года с первых дней его основания. Затем после пятилетнего перерыва снова была назначена в Минск.