Колю Лукашенко определили во «внуки президента»

AFISHA.TUT.BY предложила звездам российского шоу-бизнеса, которые приезжали на «Золотой граммофон», посмотреть на фото известных белорусов и рассказать, чем те знамениты.

Большинство опрошенных узнали по фото рэп-исполнителя Макса Коржа. Чуть сложнее было в случае с Александром Солодухой: сперва его назвали политиком, затем телеведущим «качественной и доброй программы». И лишь певица Зара процитировала «Дочки моей глаза», назвав ее любимой песней детства.

Фото Лидии Ермошиной вызвало у российских поп-звезд ассоциации с политикой, а кое-кто обратил внимание на строгий взгляд и «отправил» главу Центризбиркома в правоохранительные органы.

Снимок Николая Лукашенко в хоккейной форме ввел опрашиваемых в заблуждение: «Я так понимаю, что это ваши какие-то юные таланты. Лучший бомбардир, первый хоккеист. Дерзай, у тебя все получится!» И лишь один из российских артистов был близок к истине: «Наверное, это внук президента».