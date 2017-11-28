Том Харди завел Instagram

Самое топовое из Instagram.

Знаменитый на весь мир британский актер, который не распространяется о личной жизни, создал официальный аккаунт. На сегодня там выложено 12 фото, в основном черно-белых, без подписей, без хэштэгов, без отметок друзей.

С каждым днем на звезду «Выжившего», «Дюнкерка» и «Табу» подписываются тысячи поклонников. Сам Харди никем не интересуется: подписок – 0.

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