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28.11.2017
Илья Горин
«Не бесите экипаж». Как россиянин летел в Екатеринбург с заклеенным ртом. Видеофакт

В самолете, летевшем рейсом Благовещенск-Екатеринбург авиакомпании «Уральские авиалинии», пассажир устроил пьяный дебош.

Инцидент произошел в понедельник. Но видеофакт того, как именно все происходило, во вторник опубликовал Telegram-канал Mash. Оказалось, успокаивали дебошира сразу несколько человек.

Комментаторы сети шутят: «Нельзя просто так взять и долететь из Благовещенска в Екатеринбург. Пассажир выпил, потом еще, еще и разочек на посошок. Очнулся примотанным к креслу и с заклеенным ртом. Не бесите экипаж».

Кстати, как сообщает «Интерфакс», по прилету в екатеринбургский аэропорт «Кольцово» полицейские сняли нарушителя спокойствия с борта и доставили в дежурную часть, где был составлен административный протокол о происшедшем.

 
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