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28.11.2017
Маргарита Герасюкова, Газета.Ру
Почему Маск мог создать биткоин

Бизнесмена и инженера Илона Маска назвали вероятным создателем биткоина — к такому выводу пришел бывший сотрудник Space X, изложивший свою теорию в интернете.

Какие аргументы привел подчиненный миллиардера и зачем на Марсе криптовалюта?

Криптовалюта биткоин, которая по прогнозам экспертов скоро достигнет стоимости в $ 10 тыс. за единицу, обязана своим созданием некому Сатоши Накамото. Дело в том, что Накамото — это псевдоним человека или даже группы людей, личности которых до сих пор не установлены.

Существует несколько теорий о том, кто на самом деле стоит за японским именем, и все они ссылаются на разных людей. Бывший сотрудник компании Space X и студент Йельского университета Сахил Гупта опубликовал свою версию о происхождении биткоина, в которой создателем этой криптовалюты предстает миллиардер Илон Маск.

«Илон, если ты Сатоши, то спасибо тебе»

В своей публикации Гупта опирается на несколько совпадений. Он допускает, что Маск вполне может быть Сатоши Накамото, так как биткоин был создан кем-то, «обладающим глубокими знаниями экономики и криптографии».

Илон Маск стоял у истоков электронной платежной системы PayPal. Кроме того, исходный код биткоина был написан на языке программирования C + +, которым глава Space X хорошо владеет.

Гупта также отметил у бывшего начальника любовь к решению мировых проблем. Биткоин был создан в непростой 2008 год, который был отмечен глубоким финансовым кризисом. Экс-сотрудник Space X допускает, что период тотального недоверия к банкам мог замотивировать Маска на создание криптовалюты, для операций с которой не нужны никакие посредники.

Сам Маск всего пару раз упоминал биткоин в своих интервью, но однажды в 2014 году позволил себе загадочный твит, который теперь может быть интерпретирован по-разному. Один из криптоевангелистов спросил у бизнесмена, каково его отношение к биткоину. «Так как личность Сатоши Накамото раскрыта, я думаю этот вопрос снимается...», — расплывчато ответил Илон Маск.

Сахил Гупта не забыл указать и на то что запас биткоинов Сатоши Накамото оценивался в $ 700 млн в 2016 году. По текущему курсу его состояние стоит около $ 8 млрд — меньше половины личного капитала Маска, что может объяснять тот факт, что эти биткоины до сих пор лежат без дела — «миллиардеру, плейбою и филантропу» они пока не нужны.

Как выглядит квартира в Минске, которую продают за... биткоины

«Илон, если ты Сатоши, то спасибо тебе. Если нет, ну тогда спасибо за Tesla Roadster», — так закончил свою публикацию Гупта, сделав отсылку к электромобилю, который производит одна из компаний Маска.

Интересно, что за неделю до публикации Сахила Гупты, на портале Medium появилась похожая теория от лица Джона К. о причастности Маска к созданию биткоина. В качестве главного аргумента в ней фигурировало желание бизнесмена колонизировать Марс. При этом криптовалюта указывается как идеальное решение для финансовых расчетов на разных планетах.

Впрочем, теориям Сахила Гупты и Джона К. можно предъявить несколько контраргументов. Например, Маск не раз говорил, что 2008 год стал для него «самым плохим» из-за разных проблем с Space X и Tesla, а также сложностей в его личной жизни. Вероятно, даже такой работоспособный человек как Илон Маск, не смог бы создать биткоин в таких обстоятельствах.

Кроме того, в одном из интервью Маск назвал биткоин «вероятно неплохой вещью», но указал на то, что с помощью биткоинов нередко осуществляются незаконные транзакции.

Не стоит игнорировать и тот факт, что Маск является публичным человеком. Многие пользователи форума Reddit сошлись на том, что если бы миллиардер действительно создал биткоин, то не смог бы почти десять лет держать это в секрете, а обязательно бы «вышел из тени» и выступил против попыток урегулирования и запрета криптовалют в некоторых странах.

Who is Mr. Nakamoto

Впервые имя Сатоши Накамото было упомянуто в статье о криптовалютах, датируемой 2008 годом. Там он указывается как создатель децентрализованной системы денежных переводов. В 2009 году при содействии Накамото появились первые биткоины.

Отмечается, что с 2010 года он не участвует в работе над этим проектом.

На сайте P2P Foundation в профиле Накамото указано, что ему 37 лет, и что он живет в Японии, но маловероятно, что эта информация соответствует действительности — например, биткоин-клиента на японском языке даже не существует.

В разное время появлялось несколько громких разоблачений личности Сатоши Накамото — создателями биткоина назывались американский предприниматель Дориан Накамото, криптограф Ник Сабо, бизнесмен Крейг Райт и даже программист российского происхождения Владимир Оксман, но все они опровергли собранные доказательства.

Несмотря на то, что личность Накамото так и не была раскрыта, он в любом случае вошел в историю криптовалют. Кстати, мельчайшая — стомиллионная — часть биткоина носит название «сатоши», прославляя своего анонимного создателя.

 
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