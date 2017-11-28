Мужчины рассуждают о женской внешности: «Некрасивая женщина рядом – это стресс»

Моя подруга Ира с детства мечтала о красивом носе. На самом деле она мечтала встретить любовь всей своей (на худой конец, чьей-нибудь чужой) жизни и была уверена, что ей это удастся, как только ахматовский профиль сменится николькидмановским.

В итоге подруга решилась на ринопластику, которая по всем законам женской логики должна была спасти ее от одиночества. Но не спасла…

Ира осталась с носом. В смысле, с безупречным — и все такое. Однако он, тем не менее, не уберег ее от шести неудачных романов. Наконец, услышав мое отчаянное «дело не в носе!..», подруга с подозрительной легкостью согласилась: «Точно!». И поспешила добавить: «А в… груди!»

Женщинам свойственно стремление нравиться мужчинам. В поисках личного счастья важную роль они отводят своей внешней красоте и часто оказываются… правы. Ведь мужчины в целях экономии времени влюбляются с первого взгляда. И сейчас тот, для кого внешность потенциальной спутницы жизни не имеет никакого значения, пусть первым настрочит гневный комментарий.

Но то, что мы, девушки, считаем прекрасным, не всегда является таковым в глазах противоположного пола.

Чтобы красота била точно в цель, а усилия и средства, потраченные на ее создание, не пропали даром, мы решили выяснить у мужчин, что в женской внешности они считают наиболее соблазнительным, а что — отталкивающим, как должна выглядеть девушка на первом свидании и почему наряду с магазинами косметики нужно заглядывать еще и в книжные.

Ступая на тонкий лед обсуждения темы женской привлекательности, наши герои понимали, что рискуют провалиться, но все же не побоялись открыто поделиться своим мнением.

Евгений Збицкий, 27 лет, директор по продажам

— Для меня красота — это прежде всего гармония и особая притягательность, которая вряд ли зависит от цвета глаз или волос. Вообще, мужской мозг в целом, и мой в частности, устроен таким образом, что любую, даже совершенно обыкновенную, девушку силой воображения мы можем наделить неземной красотой и поверить в то, что она и есть та самая — единственная и неповторимая. К счастью, это проходит.

То, что у меня есть сложившийся образ идеальной с точки зрения внешности девушки — брюнетка со светлыми глазами — совершенно не значит, что этому портрету я периодически не «изменяю».

Однозначно могу сказать только, что ненавижу, когда на лице у девушки тонны косметики. Жутко чувствовать, что после объятий или поцелуя, ты сам по уши в тональнике и блеске для губ.

Я совсем не против легкого, едва заметного макияжа (в девичьем мире это называется nude. — Прим. автора), который подчеркивает достоинства, а не кричит о доступности а-ля: свободная касса!

Кстати, доступность отвращает во всех ее проявлениях, в том числе и в манере одеваться: откровенное, не уступающее по глубине Большому Каньону, декольте такой же моветон, как и экстремально короткое платье или юбка, особенно если спорт у девушки по приоритетности где-то между куском торта и тарелкой харчо.

Конечно, внешний вид, в особенности на первом свидании, играет огромную роль. А разве для вас не важно, как выглядит молодой человек? Анализируя свои свидания за последний год, могу сказать, что некоторые девушки, очевидно, в погоне за естественностью, настолько извращают это понятие, что позволяют себе приходить, скажем, с грязными волосами или абсолютно без макияжа. По-моему, редкая девушка может себе позволить обойтись совсем без косметики. Лично я таких не встречал.

Мне важно понимать, что моя визави готовилась к встрече. Ведь если готовилась, значит, хотела понравиться, а это, в свою очередь, говорит о том, что я ей небезразличен.

Но главное — не перегибать палку. Кто я такой, чтобы спорить с «нашим всем» Пушкиным, который, описывая Онегина, говорил: «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей…», но ради же Бога, не до такой степени! Нет, я очень даже за аккуратный и свежий маникюр. С лаком, например, черного, как у тебя, цвета (у меня — темно-синий с эффектом «кошачьего глаза». — Прим. автора). Но вот эти вот искусственные ногти с аппликациями различных сортов и свойств!.. Сразу понятно, что девушке нечем заняться. Думаю, не стоит заострять внимание на том, что у нее слишком много свободного времени и она не знает, как провести его с пользой.

В продолжение темы: не стоит забывать о коже рук — здорово, когда она мягкая и нежная! Тактильные ощущения значат не меньше, чем визуальное восприятие. Поэтому, собираясь на свидание, нужно понимать, где тебя будут, хм… трогать, и постараться, чтобы эти места были приятными на ощупь.

Несколько слов хочу сказать о волосах… Например, мне нравятся прямые — но не такие идеально «выглаженные», как брюки со стрелками, а человеческие. К слишком длинным волосам отношусь с опаской — они мешаются-прилипают-щекочут. С другой стороны, короткие стрижки меня как мужчину, тоже не привлекают. Понимаю, что иногда они выглядят очень стильно и подходят своим обладательницам, но ничего не могу с собой поделать.

Если идти от противного и говорить о том, что я считаю непривлекательным, то это прежде всего, когда на основе какого-то одного недостатка, зачастую мельчайшей детали, человек полностью себя запускает. Вот, скажем, сидит девушка и печалится: я все равно никому не нужна, потому что у меня нос с горбинкой, так что буду есть бургеры на завтрак, обед и ужин, а заодно отращу себе целлюлит.

Более того, даже находясь в отношениях, девушкам не стоит переставать ухаживать за собой. Установка «он никуда от меня не денется» опасна, ибо в корне неверна. Еще как денется. В общем, не злоупотребляйте проверкой мужских чувств на прочность. Проверку можете не пройти вы сами.

И все-таки какой бы красавицей девушка ни была, если, открыв рот, она извергает из себя полнейшую нелепицу, — шансов на продолжение отношений у нас нет. На такую барышню мне жалко тратить даже неделю, не говоря уже о жизни.

Филипп Николаенков, 27 лет, предприниматель

— Я не могу до конца объяснить, почему меня влечет к той или иной девушке — чувство симпатии зачастую возникает на подсознательном уровне. Мне нравится, когда на первом свидании девушка ведет себя немного робко и застенчиво — это своеобразная ретроспектива, отсылка к ранней, юношеской любви.

Хотя, безусловно, внешность тоже играет важную роль. В первую очередь я обращаю внимание на ухоженность, добиться которой, как мне кажется, невозможно, если просто привести себя в порядок перед каким-то важным мероприятием. Уход за собой — это труд. Ежедневный. Но он того стоит, ведь никогда не знаешь, где тебя встретит твоя судьба, а второго шанса произвести первое впечатление может не представиться. Если говорить о частностях, особенно привлекательно выглядит чистая, гладкая кожа, что, к сожалению, сейчас редкость.

Не могу не упомянуть о своем неизменном «фетише» — обожаю классический однотонный маникюр и педикюр. Никогда не пойму, зачем «пилить» ногти треугольной формы. Как минимум это выглядит странно, максимум — инстинкт самосохранения заставляет мужчину бежать без оглядки — ведь это же настоящее «холодное оружие», которым запросто с метрового расстояния можно выколоть кому-нибудь глаза.

Стройная фигура для меня тоже является важной составляющей, ведь внешность мы рассматриваем в комплексе. Если фигура «подкачала», то милое личико не спасет ситуацию. И наоборот.

Между тем, я твердо убежден, что некрасивых девушек не существует — есть девушки «на любителя». Мне же бросаются в глаза те недостатки, которые в большинстве случаев можно (!) исправить. Например, полноватость, проблемная кожа, волосяной покров там, где его быть не должно. Сразу возникает вопрос: почему ты, видя это, не пытаешься что-то изменить?

Буду откровенным, мне сложно мириться с нежеланием девушки работать над собой. Логика проста: жизнь одна, и нужно стараться создавать для себя максимально комфортные условия существования. Стрессов и так полно. А для меня как для перфекциониста некрасивая женщина рядом — это стресс.

Но в борьбе за красоту едва ли все средства хороши. Взять хотя бы пластические операции. К самому факту хирургического вмешательства я отношусь вполне нормально, но смысла в этом не вижу. Практически всегда заметно, что девушка делала или переделывала что-то. Такая «пластмассовость» противоречит моей эстетике. Силиконовая грудь нужна, для того чтобы, предварительно пристроившись в идеально сидящем бюстгальтере, кокетливо поглядывать сквозь выверенный до миллиметров безупречный вырез на не менее безупречном платье. Но любой, даже самый красивый наряд рано или поздно придется снять — и вот тогда, без купюр, «фейк» будет смотреться далеко не так соблазнительно.

А вообще, искусственность становится нормой. Многим девушкам вдруг «срочно» понадобилось увеличить губы, как будто запасов гиалуроновой кислоты не хватит на всех желающих. Или, скажем, нарастить ресницы! Еще пару лет назад эта процедура была редкостью и, соответственно, результат выглядел как третье ухо… на лбу. А теперь каждая вторая так ходит. И нам, мужчинам, приходится к этому привыкать. Се ля ви. Но напрягает не столько само наличие искусственных ресниц (бес с ними!), сколько гипертрофированность, отсутствие чувства меры, которые характерны для наших девушек: если уж клеить ресницы, то крайне желательно, чтобы видны они были с орбитальных спутников Земли, в противном случае деньги потрачены зря.

Чересчур заметных татуировок тоже не люблю: исполинские цветы на бедре, ангелы во всю спину… Кажется, еще чуть-чуть, и девушка заговорит на тюремном арго.

Вдобавок ко всему ради желания «быть в тренде», многие сейчас пренебрегают элегантностью, а зря. Убитые кеды и оверсайз-свитер хороши для девочки-подростка, но в 20+ такой аутфит смотрится совсем не органично.

Наверное, можно сказать, что наши мужчины (особенно платежеспособные) чересчур избирательны. Но, позвольте, сами девушки создают этот жестокий мир конкуренции. У них есть определенная цель — найти успешного во всех отношениях партнера — и не щадя ни сил, ни средств, они пытаются к этой цели прийти.

Случалось так, что я «попадал на крючок» внешности, но если обложка не соответствовала содержанию, долго на нем не задерживался. Какой бы красивой девушка ни была, если с ней не о чем поговорить — она не больше, чем кукла. Выйти в свет с которой можно… в качестве единоразовой меры, но дальше-то что?

Иван Летохин, 30 лет, фотограф

— Никто не выбирает свою вторую половину только по внешним данным. Даже если мужчине нравятся женщины с третьим размером груди, это не значит, что он даст от ворот поворот какой-нибудь девушке только потому, что у нее второй с половиной.

Это в 18−20 лет, когда гормоны живут своей, отдельной от личности жизнью, выбираешь партнершу по физическим параметрам или, наоборот, после 40, чтобы статусность подчеркнуть. Так что четкого представления о том, какой внешне должна быть девушка, у меня нет. Понятно, что человек должен быть мне симпатичен.

А вообще, у белорусок с внешностью все в порядке — у нас страсть как много хорошеньких девушек. Я часто путешествую и, как правило, если встречаю за границей очередную красотку — она говорит по-русски.

По правде говоря, я достаточно спокойно отношусь к физической красоте: будучи фотографом, я ей пресыщен. Это можно сравнить с походом в магазин: кто-то ходит туда голодным и сметает с полок все, что видит, а кто-то — сытым и к выбору подходит тщательно. Так вот — я второй вариант. Внешность для меня не является триггером.

Я фотографировал канонически красивых девушек, каждый квадратный сантиметр которых был идеальным, но при этом некоторые из них были тупые как пробки. Когда этот «дефект» обнаруживается (обычно достаточно нескольких минут), у меня, как и у героя одноименной российской короткометражки, возникает вполне логичный вопрос: «о чем с тобой тр*хаться?».

Бывают физически совершенные девушки, но едва у вас завяжется разговор, как они вдруг, резко, словно по щелчку, перестают быть такими уж желанными. Вот, недавно был презабавный случай: девушка, увидев на стене моей спальни куплет из песни Цоя «Кукушка» («Солнце мое, взгляни на меня…» и т.д.), спросила, не фанат ли я творчества Полины Гагариной.

По сравнению с отсутствием мозгов физические недостатки выглядят менее удручающе. К тому же иногда смотришь: вроде не красавица, но притягательна до умопомрачения.

Есть у меня подруга-актриса. То ли с армянскими, то ли с грузинскими корнями. Короче, у нее нос. Который, к слову, ее совсем не портит. Потому что, помимо прочего, некоторым везунчикам (и ей в том числе) присуще такое важное качество как харизма!

Девушкам перед первым свиданием я бы посоветовал… читать книги. Если серьезно, нужно понять, чего ты ждешь от этого свидания. Цель — переспать?

Тогда эффективнее всего надеть пуш-ап, а не перелистывать Канта. А если еще серьезней, то самое главное — оставаться собой. В остальном… Я думаю, наши девушки и так все знают. Ни одна не пойдет на встречу с парнем, который ей нравится, не подготовившись. Она побреется… вся, наденет лучшее нижнее белье, контуринг лица забахает похлеще Ким Кардашьян. За внешность я вообще не переживаю — у нас девушки за хлебом ходят будто по красной ковровой дорожке, а не по раздолбанному асфальту.

Иногда, правда, перебарщивают с «деланностью». Нет, я не против каких-то улучшений, если они не становятся патологической зависимостью. Просто, знаете, существует очень верное, на мой взгляд, утверждение: «Чем сложнее у девушки маникюр, тем бесполезнее ее жизнь». Если ты наращиваешь ресницы-волосы-ногти, но при этом состоялась в профессиональной сфере или являешься заботливой женой и матерью, тогда все прекрасно (хотя в таком случае подобного рода мишура тебе, скорее всего, будет мало интересна).

Но если вся твоя жизнь вертится вокруг вышеперечисленных процедур, результаты которых вперемешку с огромными вычурными букетами роз и чихуахуа под мышкой ты систематически выкладываешь в инстаграм, то, по всей вероятности, пора что-то менять.

Вы по-прежнему думаете, что «мужчина мечты» предпочтет вам пышногрудую длинноногую блондинку?.. Подумайте еще раз! И так до тех пор, пока не придет осознание того, что совсем не обязательно становиться клоном ангелов Victoria’s Secrets (все равно ведь не выйдет). Достаточно сотворить лучшую версию себя и эту новую себя полюбить. А там и другие подтянутся. Согласны?