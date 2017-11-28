Предприниматель: «Сегодня нам что-то разрешили, а завтра, если надо, запретят опять»

Чего ждут бизнесмены от «революционного» президентского декрета?

Декрет №7 «О развитии предпринимательства», который Александр Лукашенко подписал 23 ноября, по мнению разработчиков, является ключевым документом из пакета нормативных правовых актов по улучшению бизнес-климата в стране. Например, речь идет о введении моратория на проверки бизнеса до 2020 года, снятии ряда бюрократических барьеров.

Достаточно ли этих нововведений, чтобы придать ускорение развитию малого бизнеса?

– Сейчас многое воплотилось в декрете. Это пример того, как работает в Беларуси обратная связь от общества к государству, – отмечает директор Исследовательского центра Института приватизации и менеджмента Александр Чубрик.

Уже много лет представители бизнеса и эксперты говорили о необходимости изменений.

– Мы привыкли, что раз у нас демократии особо нет, то власть особо никого не слушает. Но практика показала, что жизнь гораздо сложнее, чем такие простые умозаключения, – говорит экономист.

По словам эксперта, первые намеки на либерализацию в белорусской деловой среде начались в 2007 году, когда власть в качестве своеобразного «якоря» решила использовать рейтинг Всемирного банка Doing Business.

Романчук о Декрете №7: «Номенклатура переиграла Лукашенко»

С тех пор, как отмечает экономист, начались позитивные изменения. Хотя власти вели себя непоследовательно.

– В 2015-м Комитет госконтроля за полгода выполнил годовой план по сбору штрафов. Но тренд был налицо: бизнес стал восприниматься властями иначе, – говорит эксперт.

Принятие Декрета №7, по мнению Александра Чубрика, свидетельствует о том, что пока в Беларуси этот тренд по-прежнему силен.

Продолжение прогноза читайте здесь