Кто победил в конкурсе «Лучшая попа Кембриджа»

Студенты Кембриджа ежегодно выясняют, чьи ягодицы самые красивые. И, представьте себе, администрация вуза смотрит на это сквозь пальцы. И, представьте себе, это не мешает Кембриджу оставаться одним из лучших вузов мира.

Правила ежегодного конкурса просты: нужно запечатлеть свою обнаженную попу на территории университета. Потом жюри отбирает лучшие кадры (вот некоторые из них).

Победительница выбирается голосованием на сайте студенческой газете The Tab. В 2017-м титул «Лучшая попа Кембриджа» получила Вита, которая учится на тамошнем юрфаке. Она снялась у футбольного поля, причем во время тренировки местной команды.

Свой триумф Вита прокомментировала просто: «Я не ожидала, что даже попаду в десятку финалистов, в уж тем более, что выиграю».