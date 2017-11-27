Как выглядит квартира в Минске, которую продают за... биткоины

На столичной улице Киселёва выставили на продажу за биткоины четырёхкомнатную квартиру в кирпичном доме 1953-го года.

Фото kufar.by

На сегодня это самая популярная криптовалюта мира. Квартира с хорошим ремонтом стоит 30 биткоинов или 199 тысяч долларов.

Так выглядит одна из комнат в квартире, фото kufar.by

Как выясняем, хозяин Константин сам занимается криптовалютой, но слабо верит, что за недвижимость расплатятся электронными деньгами.

Еврорадио: А почему именно за биткоины?

Константин: Я сам давно пользуюсь биткоинами. Когда размещал объявление, биткоин стоил семь тысяч долларов, теперь он вырос. Люди разные бывают, кому-то, может, будет интересно таким образом вывести свои биткоины.

Еврорадио: Кто-то обращался уже?

Константин: Пока никто не интересовался. Честно, я не думаю, что у нас много крупных держателей криптовалюты. Тем более, таких сумм. Такие люди есть, я некоторых знаю лично. Но биткоин постоянно растёт, за год 900%, и это основной инструмент для инвестиций. Но вдруг кто-то купит, надежда есть всегда.

Одна из комнат в квартире, фото kufar.by

Еврорадио: А если на выбор вам предложат заплатить в биткоинах или в обычной валюте?

Константин: Я в любом случае, буду покупать биткоины, поэтому биткоины мне будут более выгодны.

Еврорадио: А откуда вообще интерес к криптовалюте?

Константин: Я заинтересовался биткоинами год-полтора назад. Сейчас делаем проект в рамках блокчейна, который будет интересен криптоинвесторам.

Еврорадио: А какая у вас самая крупная покупка в биткоинах?

Константин: Когда биткоин стоил в районе тысячи долларов, я покупал себе аппаратуру. Там было около 0,8 биткоина.

Еврорадио: А в чём его удобство вообще?

Константин: Биткоин растёт постоянно, удобно переводить неограниченную сумму за границу, и никто не увидит, какую. Через банк перевести 100 тысяч долларов будет стоить космических денег. Нужно будет свои доходы показывать и всё такое.

Биткоин на сегодня — самая популярная криптовалюта мира. Один биткоин стоит 9495 долларов. Платёж в биткоинах проходит между двумя людьми без всяких администраторов и посредников. Биктоины невозможно арестовать или заблокировать, это может сделать только сам собственник.