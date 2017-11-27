Красавица из Бреста представит Беларусь на конкурсе Miss Supranational

Жительница Бреста представит нашу страну на конкурсе красоты Miss Supranational. Финал конкурса пройдет 1 декабря в польском городе Крыница-Здруй.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной школы красоты.

Фото FAME studio

Жительнице Бреста 23 года, и она не новичок в таких соревнованиях. С 16 лет Ольга Грибовская снимается для fashion-проектов нашей страны и зарубежья. В 2015 году она вошла в топ-10 на международном конкурсе красоты в Малайзии. В 2016 девушка участвовала в конкурсе «Мисс Беларусь» и стала финалисткой, обойдя более 400 красавиц со всей страны.

У Ольги два высших образования — юридическое и экономическое. Сейчас она трудится в одном из ведущих футбольных клубов Беларуси.

Фото из личного архива Ольги Грибовской

Miss Supranational входит в пятерку самых престижных и популярных конкурсов красоты. Телешоу транслируют более 120 государств. В этом году корона найдет свою обладательницу 1 декабря в польском городе Крыница-Здруй. На нее будут претендовать 67 девушек из разных стран.

Подготовкой Ольги Грибовской к конкурсу занималась Национальная школа красоты.

Белоруска вместе с другими участницами сейчас находится в городе Татранска-Ломница (Словакия), где приступила к репетициям шоу, записям визиток и интервью с членами жюри.

Проголосовать за Беларусь можно в онлайн-приложении Vodi. Сразу 5 девушек, набравших наибольшее количество лайков, попадут в топ-25 Miss Supranational — 2017.

Напомним, что в 2012 году победительницей этого конкурса стала белоруска Екатерина Бурая.