Романчук о Декрете №7: «Номенклатура переиграла Лукашенко»

По мнению экономиста, бизнес продолжит формироваться в русле интересов VIP-номенклатуры, а не по запросам потребителей.

Руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук пишет в Фейсбуке о плюсах и минусах долгожданного Декрета № 7 «О развитии предпринимательства», подписанном Лукашенко на днях.

«Не получилось одно – радикальное, кардинальное улучшение условий для развития предпринимательства. Настоящая революция раскрепощения частного бизнеса и условий для его роста отложена. От принятия Декрета № 7 институт частной собственности практически не укрепился. Размер и функции государства в экономике не сократились. Реального равенства условий хозяйствования не получилось. Декриминализация отложена. Высокая налоговая нагрузка сохранена».

Как отмечает экономист, огромные полномочия тысяч контролёров, инспекторов и всевозможных начальников по-прежнему основываются на субъективной интерпретации таких понятий, как «ненадлежащее соблюдение», «вред законным интересам граждан», «обоснованность затрат и повышения цен», «умышленные действия» или «меры по надлежащей организации деятельности».

«Если взять обещание Лукашенко сделать всё, что нужно для развития предпринимательства в Беларуси за чистую монету, то по факту номенклатура и отраслевые, региональные лоббисты нынешних коммерческих фаворитов переиграли президента. Декрет № 7 не несёт для них лично, а также для организованных ими порочных схем управления и распределения ресурсов экзистенциальной угрозы. Это значит, что национальное предпринимательство продолжит формироваться в русле интересов VIP-номенклатуры, а не по запросам потребителей», - заключает Романчук.