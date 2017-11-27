Байнет ответил на требование Кочановой ликвидировать задолженность по зарплате в Минске

Глава Администрации президента Наталья Кочанова поставила задачу ликвидировать задолженность по заработной плате в Минске.

27 ноября на оперативном совещании в Мингорисполкоме глава Администрации президента поручила обратить особое внимание на выплату заработной платы в столице, в том числе в связи с приближающимися рождественскими и новогодними праздниками, сообщает БЕЛТА.

По состоянию на 24 ноября, за октябрь текущего года в Минске испытывали трудности с выплатой заработной платы 22 организации. Общая сумма задолженности — 4,6 миллионов рублей. Половина из этих организаций подведомственны Министерству архитектуры и строительства.

В Байнете обсуждают требование Кочановой.

«Требовать, нагибаць, ператрахиваць,прыказаваць,адкру чываць галовы оказывается недостаточно для развития экономики, но увы, больше ни на что неспособны», - написал пользователь дискуссионной площадки talks.by.

«А за МКАДом жизни нет? Там никто не ждет Новый год и Рождество? Им зарплата не надо?А ведь самые большие задолженности по зарплатам именно на периферии».