Работница торгового предприятия пять лет жила за счет пациентов больниц

Она уменьшала порции пациентам больниц, а излишки уносила домой.

Дома у женщины оперативники обнаружили похищенные 5 кг свинины и 3 кг сливочного масла

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, установлен факт хищения продуктов на торговом предприятии, которое осуществляет питание в некоторых больницах Минска, а также в онкологическом центре в Боровлянах.

40-летняя заместитель заведующего заготовительного объекта этого предприятия выносила с работы продукты питания (мясо, яйца, молоко, масло подсолнечное и другие).

Умышленно нарушая технологическое приготовление, она уменьшала порции пациентам больниц, а излишки уносила домой. Таким образом обеспечивала едой свою семью.

Оперативникам женщина призналась, что некоторую продукцию продавала своим знакомым по ценам ниже рыночных. В среднем за месяц она похищала еды на сумму от 100 до 150 рублей. За счет пациентов больниц женщина жила почти 5 лет.

Возбуждено уголовное дело.