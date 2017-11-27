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Комментарии
27.11.2017
Антон Орехъ, Эхо Москвы
«Страна превращается в крепость и осажденный лагерь — но кто враг?»

А с кем воевать-то мы собрались? Потому что если начинается подготовка к войне, то война должна быть конкретная.

Борис Гребенщиков, конечно, спел тридцать лет назад, что «по последним данным разведки мы воевали сами с собой», но все-таки. У нас тут не поэзия, у нас проза жизни. Чтобы воевать, необходим враг.

Путин отдает распоряжение, чтобы все предприятия были готовы перейти на выпуск военной продукции. Интересно какой именно? На заводе кастрюль будут строить атомные подводные лодки или там по-прежнему будут делать кастрюли, но в камуфляже? В Красноярске школы получают распоряжение разработать план обучения в условиях военного времени. И я снова спрашиваю: с кем мы собираемся воевать все-таки? Страна превращается в крепость и осажденный лагерь — но кто враг?

Иногда мне кажется, что у ребят очень скучная жизнь, или у них что-то замкнуло в башке и они впали в детство, когда бегали по двору, играли в войну и стреляли друг в друга из деревянных палок. Впечатлений мало. А тут можно надуть щеки и произнести с особой важностью фразу «по законам военного времени».

Так сидел ты в какой-нибудь конторе, ни хрена не делал, жопу только отращивал, а так готовишься к отражению агрессии! И чем таинственнее враг, чем загадочнее ситуация — тем больше тебя распирает от собственной важности. Так кто же враг?

Вряд ли ИГИЛ* — ИГИЛ* мы уже разбомбили! Может бандеровцы? Но из-за бандеровцев мы бы вряд ли стали напрягать силы всей страны и переводить заводы и фабрики на военные рельсы. А может Америка и НАТО? Больше-то некому. И вот эти славные ребята, готовятся теперь к отражению нападения всех этих кровожадных прибалтов, поляков и болгар под предводительством янки. И в их головах всплывают черно-белы кадры хроники: как встают к станку женщины и подростки и по 12 часов в сутки вытачивают и вытачивают снаряды — желательно где-нибудь в Сибири, в эвакуации.

Эвакуацию обязательно надо провести! На войне так полагается. Заводы — тут же везут за Урал. Про это было в кино и в книжках. Обязательно нужно заминировать все стратегические объекты! У нас, впрочем, третий месяц и так десятки звонков каждый день. Может, это и не хулиганы вовсе? Может, это минёры рапортуют о том, что на случай оккупации объекты подготовлены к уничтожению?

Необходимо уже сейчас готовить подпольные ячейки «Единой России», чтобы в тылу врага наладить сопротивление. Немедленно начать формирование будущих партизанских отрядов для ударов по коммуникациям врага. Рыть противотанковые рвы, ставить надолбы, тянуть колючую проволоку, ставить доты и дзоты. В этом контексте перевод красноярских школ на обучение в условиях военного времени — крайне своевременная мера. Потому что даже во время войны дети должны учиться. В свободное от изготовления снарядов время.

* организация запрещена на территории РФ

 
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