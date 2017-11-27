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Лица
27.11.2017
ВВС
Принц Гарри женится на актрисе

Кларенс-хаус [официальная резиденция членов британской королевской семьи] объявил о свадьбе принца Гарри и его девушки - актрисы Меган Маркл.

Фото GETTY IMAGES

Свадьба 33-летнего принца Гарри, который является пятым в очереди на престол, и 36-летней Меган Маркл состоится весной следующего года.

Как сообщается, помолвка состоялась ранее в ноябре. В заявлении Кларенс-хаус говорится, что принц Гарри был счастлив сообщить о помолвке и получить благословение от родителей Меган Маркл. Как следует из сообщения Кларенс-хаус, о помолвке знали только королева Елизавета II и члены королевской семьи.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила пару и пожелала принцу Гарри и его невесте «огромного счастья в будущем».

Принц Гарри встречается с американской актрисой Меган Маркл с июля 2016 года. Вместе на публике как пара они впервые появились в сентябре этого года - на соревнованиях "Игры непобежденных" (Invictus Games), в которых участвуют бывшие и действующие военные, ставшие инвалидами. Эти соревнования проходят с 2014 года по инициативе принца Гарри.

Фото PA

В сентябре прошлого года назойливый интерес прессы и папарацци вынудил принца выступить с заявлением, в котором он обвинил журналистов в преследовании Маркл. Тогда Кенсингтонский дворец опубликовал официальное заявление от имени принца Гарри, в котором тот подтверждал, что встречается с американской киноактрисой Меган Маркл, и резко критиковал СМИ, которые, с точки зрения принца, обрушили на нее «волну оскорблений».

В сентябре этого года Меган Маркл впервые публично рассказала о своей любви к принцу Гарри, отметив: «Лично мне нравится история великой любви».

- Мы на самом деле счастливы и влюблены друг в друга, - сказала актриса в интервью журналу Vanity Fair.

Как сообщается, пара будет жить в коттедже Ноттингем на территории Кенсингтонского дворца.

Меган Маркл родилась 4 августа 1981 года и выросла в Лос-Анджелесе.

Она закончила католический колледж для девочек, а затем, в 2003 году, Школу коммуникации Северо-Западного университета в Иллинойсе. Тогда же началась ее актерская карьера.

Меган Маркл была замужем за кинорежиссером Тревором Энгельсоном. Однако брак распался через два года после свадьбы. Фото AFP

Отец Меган работал директором по свету на телевидении, и сама она впервые появилась на экране в 2002 году в эпизоде медицинского сериала «Главный госпиталь» (General Hospital), после чего снималась в сериалах «Место преступления» (CSI), «Без следа» (Without A Trace) и «Касл» (Castle).

Затем последовали роли в крупных голливудских фильмах, таких как «Побег из Вегаса» (Get Him To The Greek), «Помни меня» (Remember Me) и «Несносные боссы» (Horrible Bosses).

Фото GETTY IMAGES

Меган также снималась в научно-фантастическом сериале «Грань» (Fringe), где исполнила роль младшего агента ФБР Эми Джессап, однако самую большую известность ей принесла постоянная роль в сериале «Форс-мажоры» (Suits).

В сентябре 2011 года Меган вышла замуж за кинорежиссера Тревора Энгельсона, с которым они встречались 7 лет. Однако через два года последовал развод.

 
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