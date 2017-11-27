Задержанного в Беларуси украинского журналиста обвинили в шпионаже

Гражданину Украины Павлу Шаройко, задержанному в Беларуси, предъявлено обвинение по статье 358 Уголовного кодекса (шпионаж).

Об этом сообщил БелаПАН официальный представитель КГБ Дмитрий Побяржин.

Предъявлено ли обвинение гражданину Беларуси, который также был задержан по подозрению в шпионаже, КГБ пока не сообщает.

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Аккредитованный в Беларуси корреспондент «Украинского радио» Павел Шаройко был задержан КГБ 25 октября и помещен в следственный изолятор КГБ. Известно об этом стало лишь три недели спустя после сообщения главы Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураба Аласании в Фейсбуке.

26 ноября в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» рассказали, что при обыске в квартире украинца Павла Шаройко найдены псевдонимы еще как минимум 16 «участников агентурной сети».

В эфире показали кадры оперативной съемки КГБ. На допросе Павел Шаройко якобы сам «признал», что является «сотрудником кадрового аппарата военной разведки». После увольнения в 2009-м всего через два года он якобы был «восстановлен в число офицеров действующего оперативного резерва». Затем «под прикрытием» должности обычного корреспондента «начал работу в Беларуси». За координацию его деятельности якобы отвечал еще один сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины Игорь Скворцов, полковник, советник посольства Украины в Беларуси.

Скворцов был объявлен персоной нон-грата из-за дела задержанного журналиста «Украинского радио» Павла Шаройко. Украина, руководствуясь принципом взаимности, также выслала белорусского дипломата из страны