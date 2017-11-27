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Экономика
27.11.2017
Павел Свердлов, Еврорадио
В декрете №7 — только один штраф. Но бизнес его очень боится

Слово «штраф» упомянуто в декрете №7 о развитии предпринимательства только один раз.

Сам по себе такой подход выглядит вполне либерально. Но бизнес-сообщество недовольно размером наказания и условиями, на которых оно может быть присуждено.

— Штраф от 10 до 200 базовых величин — это, конечно же, пугает предпринимателей, — замечает в эфире канала «Беларусь 1» зампред Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Лилия Коваль.

По декрету №7, директор несёт личную ответственность за нарушения в работе предприятия. Перечень лиц, которые могут составить протокол, достаточно широк: от милиционеров и сотрудников Госконтроля до работников Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС и инспекторов по племенному делу — в зависимости от того, какое нарушение допущено. Размер штрафа, которым может закончиться суд, варьируется от 230 до 4600 рублей ($ 115 — $ 2300).

— Руководитель, прежде, чем подготовить и отправить в исполком форму уведомления, должен оценить, соответствует ли его дело тем требованиям, которые указаны в декрете. Ответственность предусмотрена серьёзная, но я не думаю, что она критичная, —  рассуждает в программе «Главный эфир» замминистра экономики Дмитрий Матусевич. — И самое главное: в декрете не наказывается предприятие, а только руководитель.

Депутат Палаты представителей Анна Канопацкая считает уход от санкций в отношении предприятия прогрессивной мерой. По её словам, Административный кодекс в ближайшее время ждут похожие изменения:

— В 14 составах правонарушений будет убрана конфискация и введена альтернативная мера — пропорциональный штраф.

Фрагмент декрета №7:

6. Непринятие руководителем юридического лица необходимых мер по надлежащей организации деятельности этого юридического лица в соответствии с установленными законодательством требованиями, повлекшее причинение вреда государственным или общественным интересам, окружающей среде, жизни, здоровью, правам и законным интересам граждан, если в этом деянии нет состава иного административного правонарушения или состава преступления, влечёт наложение штрафа в размере от десяти до двухсот базовых величин.

По словам сопредседателя Республиканской конфедерации предпринимательства Виктора Маргелова, статья о штрафе принята не в том виде, на который рассчитывали предприниматели:

— В последних [редакциях декрета], которые я видел, было написано, что штраф назначается в случае, если субъект хозяйствования не принимает должных мер по замечаниям, которые органы госуправления ему представили в процессе мониторинга или других консультаций. Только в этом случае, а не просто так, пришли и наказали. Такая формулировка нас устраивала, — комментирует Еврорадио Виктор Маргелов.

Главный вопрос теперь заключается в том, какими конкретно штрафами будут наказывать предпринимателей в каждом конкретном случае.

— Конечно, порядок [на предприятии] должен быть! Если написаны правила, их нужно выполнять, — продолжает Виктор Маргелов. — Но другой вопрос — дай возможность исправить [нарушения], а не сразу штрафуй... Если практика пойдёт в другую сторону, мы стопорнёмся на этих позициях.

Также опасения бизнес-сообщества вызывает формулировка статьи об ответственности, к которой учредители, собственники и топ-менеджеры предприятия могут быть привлечены в случае его банкротства. В декрете №7 сказано, что они «несут субсидиарную ответственность при недостаточности имущества юридического лица только в случае, если экономическая несостоятельность (банкротство) юридического лица была вызвана виновными (умышленными) действиями таких лиц».

— Написано не в очень жёсткой форме, не в конкретной. Как это будет применяться, мы не знаем. Может быть, в пользу предпринимателей, а может быть, и не очень, — замечает Виктор Маргелов.

 
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