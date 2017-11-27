«Мидеа Груп» присматривается к Беларуси, но власти уже делят шкуру неубитого медведя

Чиновники вновь бегут впереди паровоза.

Руководство китайской «Мидеа Груп» 27 ноября провело встречи с крупными белорусскими чиновниками, в том числе Александром Лукашенко.

Китайцы около 10 лет назад наладили производство СВЧ-печей в СООО «Мидеа-Горизонт», а теперь присматриваются к стране, думая о дальнейших инвестициях. Впрочем, чиновники уверены, что уже скоро на Беларусь обрушатся денежные потоки.

Вице-премьерВладимир Семашко поначалу сказал журналистам, что Беларусь и «Мидеа Груп» обсуждают перспективные инвестиции на $ 0,5 млрд. А дальше заявил о фантастической прибыли, которую получат стороны.

– Если посчитать максимальные объемы, которые они называют, это где-то на уровне $ 900 млн, возможно до $ 1 млрд годового объема производства на всех этих предприятиях и миллионов 150 поступлений в различных формах в бюджет страны, – поделился радостной новостью Семашко.

Настораживает не только то, что чиновники делят шкуру неубитого медведя.

Председатель правления и президент корпорации Фаном Хунбо заявил, что его кампания думает о производстве в Беларуси холодильников и стиральных машин. Как в эти планы вписывается отечественный «Атлант» неясно.