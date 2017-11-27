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Общество
27.11.2017
Ольга Бурая
За что читатели «Советской Белоруссии» раскритиковали Лукашенко

Читатели издания Администрации президента не оценили душевный визит главы государства в Буда-Кошелево.

Его пятничная поездка получилась насыщенной. Александр Лукашенко высоко оценил самодеятельность в районном Доме культуры, обнадежил прихворавших в районной больнице, посидел за столом с семьей из детского дома, да еще в придачу мини-трактор ей подарил.

Ну чем не народный президент? Ан, нет, электорату не угодишь. Причем, казалось бы, лояльному.

Открываем комментарии на сайте «Советской Белоруссии» и что же мы там видим?

С этими мнениями трудно не согласиться. В последний год глава государства весьма озабочен Оршанским районом, который потребовал «поднять из руин» и который регулярно посещает.

Но возьмем самые бедные пор уровню средней зарплаты районы Беларуси: Шарковщинский, Миорский и Кормянский. Можете ли вспомнить о поездках туда главы государства в последние годы?

Впрочем, об одном из этих регионов представление у Александра Лукашенко точно должно быть. В 2011 году по пути в Наровлю он пролетал над Кормянским районом, сообщала его пресс-служба.

Лукашенко рассказали о «хороших» зарплатах в Буда-Кошелевской больнице. Что правда?

 
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