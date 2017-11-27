От 25 евро. «Белавиа» устраивает зимнюю распродажу

«Белавиа» два дня будет продавать билеты по 25 евро плюс таксы и сборы.

Акция стартует 28 ноября в 00.01 по минскому времени, завершается — в 23.59 29 ноября 2017 года, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Билеты обойдутся в 25 евро в одну сторону плюс таксы и сборы. В акции участвуют все регулярные маршруты (прямые рейсы), кроме Бейрута.

Период путешествия: с 28 ноября 2017 года по 24 марта 2018 года (дата возврата). Максимальный срок пребывания в пункте назначения — 1 месяц (при покупке билета туда-обратно). Изменять время и дату вылета по акционным билетам нельзя.

Примерную стоимость билетов (со сборами) можно посмотреть на сайте belavia.by.

Для примера, слетать из Минска в Прагу и обратно можно за 113 евро, в Сочи и Питер — за 80 евро, в Тбилиси — за 108 евро, в Рим — за 136 евро.