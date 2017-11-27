Есть ли секс после 40

Какие возрасты любви покорны.

Итак, дамы и девушки! Тревога! Все, кому исполнилось, вот-вот исполнится или когда-нибудь все-таки исполнится сорок лет (а также, извините, сорок один, сорок два, три… а потом, представьте, и пятьдесят) — вы уже никогда не будете сексуальны! Да-да. Сорок — приговор. Конец эпохи. The End.

Блог evo_lutio сообщает, что голые ноги в 40 лет — это вульгарно. Почему? Да потому, что в сорок ты еще можешь считаться красивой (с натяжкой, понятно), но точно не сексуальной.

Там как-то чуть по‑другому написано, вроде как более деликатно и мудро, но смысл именно такой: красивая, но не hot.

Ладно, вот цитата: «Какими бы красивыми ни были ее ноги, это будет означать агрессивную и даже навязчивую демонстрацию своей сексуальности. У подростков и молодых девушек — нет, не означает, а у нее — да».

Блогер Наталья Лаурель на своей территории спорит с этим мнением: она уверяет, что короткие юбки и голые ноги — это никогда не было про секс, это было про эмансипацию, удобство, свободу. Это хорошая точка зрения, конечно. И отчасти верная.

Но давайте будем честными: всякие голые руки и ноги — это всегда про секс, прямо или косвенно.

И то, что люди уверяют, будто в сорок сексуальность постыдна — это самая безобразная мизогиния, эйджизм и, совершенно определенно, какие-то жуткие личные страхи.

В прекрасном тексте «Ошибки Взрослой Женщины» пишут, что тело в эти преклонные годы еще может быть прекрасным, но вот лицо-то не спрячешь, и оно дает понять, что ты, моя милая, не девочка, а поэтому веди себя достойно, суй ноги в брюки, помни о муже, доме и детях (даже если их у тебя нет).

Спасибо вам, люди, за то, что считаете себя такими умными и тонкими, такими мудрыми, что говорите женщинам: «Хороните, тетки, свою сексуальность, она теперь только для гинекологов».

Спасибо за то, что считаете веселую и красивую женщину сорока лет недостаточно офигительной для того, чтобы показывать хорошую фигуру. Спасибо вам от лица хоть Анны Дель Руссо, у которой и кожа, и фигура, и лицо выглядят далеко не совершенно, но это не мешает ей одеваться очень смело, потому что и она сама, и миллионы ее фанатов считают ее ошеломительной.

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Спасибо от лица миллионов европейских женщин, тех же итальянок, которые ходят с этими голыми ногами, руками, грудью в свои пятьдесят — и смотрятся так сексуально, как вы не мечтали и в свои пресловутые двадцать. В пятнадцать.

Да, конечно, кто же спорит, в сорок ты выглядишь не такой свежей, как в восемнадцать. И что? Давайте, удивите меня, расскажите, какого черта это плохо или несексуально!

У Тома Харди морщины глубиной в вековой дуб уже в тридцать были на лице. И он что, выглядит старше или хуже? Он менее сексуален? Или, может, он смешон с голым торсом? Дэвид Бекхэм в сорок лет рекламирует нижнее белье — несмотря на то, что у него лицо вполне взрослого человека. Майкл Фассбендер вообще с детства в морщинах, но это не мешает девушкам падать в обморок при виде его что одетого, что обнаженного тела.

И не надо никакой ерунды, пожалуйста, о том, что для мужчины — одни стандарты, а для женщин — якобы другие. Эти стандарты придумали в бронзовом веке, а раздувают из них пламя вполне современные блогеры вроде evo_lutio. И обычно это женщины. Мужчины, когда видят красивые женские ноги, не беспокоятся, к кому они приделаны — к девушке 19 лет или к 45-летней женщине.

В двадцать, в сорок, в пятьдесят и семьдесят ничто не может помешать женщине быть сексуальной. И не так, знаете ли, скромненько, в брючном костюме и платке на шее (морщины прикрываем!) сексуальной, а полноценно, типа как в пятнадцать. Нет никаких правил, нет никакой псевдоэтики. Если ты живая и горячая — возраст не имеет значения.

Немного уже замотали эти сравнения с Европой, но, простите, приходится, ведь правда же сразу за Польшей женщины как будто и понятия не имеют, что им даже в семьдесят надо стесняться своего тела лишь за то, что оно постарело. Да, они ходят и в коротком, и в обтягивающем, и руки открывают, что у русских женщин считается почему-то самым страшным грехом. У русских «стареют» колени, локти, подмышки. И это, ясное дело, кошмар и позор.

Читая об «ошибках взрослой женщины», я чувствую себя так, словно иду вечером по тихой улице, на дворе весна и пахнет жасмином, а тут вдруг из-за угла на меня выскакивают грязные подонки, прижимают к помойке и стучат сумками по голове: «Юбку короткую надела, сиськи без лифчика, ужас-ужас, мерзость, гадость!»

Мне сорок три, моему бойфренду на двенадцать лет меньше, я обожаю секс, я занимаюсь им в среднем пятнадцать раз в неделю — и вот вы мне будете говорить за всех женщин, что в сорок сексуальность уже смешна?! Скажите это моему парню.

Я не выгляжу моложе, мне в душе не пятнадцать, а конкретно сорок три (слава богу), и я просто живу так, как хочу, и выгляжу так, как хочу, и надеваю то, что хочу. И я никому не позволю говорить вот с этой высоконравственной надменностью деревенских кумушек, что женщина в 40+ несексуальна. Ни о себе, ни о какой другой женщине. Не надо втирать это тем, кому 40, и не надо внушать это тем, кому сейчас 25.

В сорок лет (и старше) женщина очень сексуальна, полна желаний, она красива. Не надо уже в тридцать начинать отработку программы «В этом возрасте лучше не …», не надо думать, что вы кому-то обязаны выглядеть «скромнее» или строже.

Я смотрю в Италии ТВ-шоу, где мужчина 36 лет добивается женщины, которой 52. И она: «Ну, 16 лет — чего-то слишком большая разница в возрасте. Я так не люблю». А он кричит: «Да почему?! Ты мне нравишься!» А она: «Прости, ты мне просто нравишься недостаточно сильно». Эта женщина вообще всех мужчин в шоу перевозбудила. При том что она не так выглядит, как эти, которые от косметологов не вылезают. Вполне себе обычная зрелая женщина.

Вопрос не в возрасте. А в сексуальности. Которой либо нет никогда, либо она всегда будет — даже если с тебя уже труха сыпется.

А еще очень важно, чтобы общество было здоровым, особенно женское общество. Чтобы всякие псевдоэксперты не внушали девушкам, что в сорок их карета станет тыквой, а сексуальность — карикатурой.

Наслаждайтесь собой в двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят, восемьдесят, сто. Будьте веселыми, яркими, сексуальными и даже вульгарными. Удивляйте голыми ногами и торчащими сосками ханжей и женоненавистниц, пусть утрутся. Может, вытащат, наконец, из вагины бревно, которое им определенно мешает не только ходить, но и получать от жизни удовольствие.

А вы — сексуальны. И будете сексуальны всегда, если сами этого захотите.

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