По делу украинского топ-менеджера задержан главный металлург МТЗ

Белорусскими правоохранительными органами задержаны заместитель главного инженера по подготовке металлургического производства — главный металлург МТЗ Андрей Карась и еще несколько сотрудников тракторного завода.

Об этом TUT.BY сообщили два не связанных друг с другом источника.

«На заводе задержали группу из нескольких человек, которые за соответствующее вознаграждение покупали литейные материалы. Группа действовала давно. При этом качество сырья иногда вызывало вопросы», — сказал собеседник. По его словам, одним из задержанных является главный металлург МТЗ Андрей Карась.

Еще один источник сказал, что события на МТЗ — это продолжение истории с задержанием украинского топ-менеджера. «Одни требовали [откат], другие давали», — сказал он.

На МТЗ сказали, что с 21 ноября обязанности главного металлурга завода исполняет другой человек. О местонахождении Андрея Карася на заводе ничего неизвестно.

Неделю назад украинские СМИ сообщили о задержании в Минске директора «Завода утяжелителей» (Константиновка, Донецкая область) Александра Скибы.

У украинского предприятия был заключен договор с МТЗ на поставку продукции, которая используется в литейном производстве белорусского завода. Скиба прибыл на переговоры на Минский тракторный завод 15 ноября. Вскоре он был задержан сотрудниками КГБ Беларуси. По информации, которая есть у посла Украины в Беларуси, директору украинского завода инкриминируют дачу взятки.

«Завод утяжелителей» производит сыпучие материалы, которые применяются в литейном производстве для производства формовочных, стержневых и противопригарных покрытий.

Получить комментарий в КГБ не удалось.