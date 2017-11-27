Скачок зарплат обеспечат бухгалтерские манипуляции, предприятиям раздали указания

Власти нашли выход, как достичь средней зарплаты в 1000 рублей к концу года, пишут Naviny.by.

Механизм описан в письме из администрации Центрального района Минска, которое в ноябре получили находящиеся на территории района организации, в том числе негосударственные компании.

В письме сообщается, что средняя зарплата в декабре 2017 года должна составить 1499,3 рубля.

В общем, столичным предприятиям прямым текстом рекомендовано использовать бухгалтерские манипуляции для выполнения директивного показателя по росту зарплат на отчетную дату.