Жми на педали: как раскрутить бизнес с помощью велосипеда

Какие бонусы приносят финансовые вложения в велодвижение.

Как предприимчивые бизнесмены могут использовать любовь людей к велосипедам в своих целях — секретами своих стратегий поделились предприниматели Беларуси, России и Украины во время велофорума «ПраРовар», который организовали Минское велосипедное общество и Центр экологических решений при финансовой поддержке Европейского союза.

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Руководитель проекта «Velodisco» Владислав Пацкевич открыл первый в Минске круглосуточный велопрокат в 2013 году.

По его словам, четыре года назад желающих взять велосипед напрокат было значительно меньше, чем предложений на рынке. А любителей кататься ночью – еще меньше. В тот момент и появилась идея добавить в коммерческий проект социальный компонент: объединять людей для развития велодвижения.

– Так я инициировал первый ночной велопробег, в котором участвовало около 20 человек. Для сравнения, сегодня приезжает по 300-400 участников, – вспоминает Владислав. – Со временем познакомились и подружились с ребятами из Минского велосипедного общества и сегодня мы организуем совместно и многие другие акции, например, «30 дней на велосипеде», «Велослёт» .

Владислав Пацкевич хочет запустить инициативу «WinterBiketoWorkDay», чтобы люди и зимой ездили на работу на велосипеде.

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