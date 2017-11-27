«Была призрачная надежда купить новую машину. Обломись, Беларусь!!!»

«Салідарнасць» собрала высказывания автолюбителей о ценах на новые белорусские легковушки.

Стоимость автомобиля «Белджи» будет в диапазоне 17−25 тысяч долларов, заявил Владимир Семашко.

Напомним, на площадях СП планируются производить кроссоверы NL3 (уже выскают), NL4 и седан FE3.

Geely Atlas NL-3. Фото abw.by

«Почему Рено, которое собирается в России, с учетом перевоза его сюда, у дилера стоит дешевле, чем стартовые цены на машины, которые будут собираться здесь на месте??? Не понимаю», – пишут в комментариях на abw.by.

«Понятно, что на относительную новинку на рынке следует установить повышенные цены (если есть спрос), так как это было с тем же дастером, цены на который были выше 20 т. у.е. Но дастер очень удачно вписался на необъятный рынок РФ и занял свою нишу полноприводного автомобиля, доступного по цене и выше качеством чем шнива. Но прошло 4-5 лет народ набрался, кто хотел, и уже никакие рестайлинги не помогают. Поэтому цена на базовую версию с учётом всяких программ меньше 10 т. у.е. Учитывая это, ожидаемая цена на Атлас могла бы стартовать с 12 т. у.е. А то, что озвучил Семашко, сильно похоже на аналогичный результат в модернизации деревообработки и цементных заводов. Удачи в продажах».

«Нормальный такой менеджмент. Семашко объявляет цены, Администрация Президента работает над гарантийным сроком, и уже полетели дежурные фразы «Сложно будет, но мы ставим задачу в 25 тыс. автомобилей в год, потом по 10 тыс. добавлять, чтобы к 2021-му выйти на максимальную проектную мощность». Мне кажется, будет саманд-2, только подороже стране обойдется».

«Цена неадекватна для претендующего на звание «народного» автомобиля, с великоватым расходом топлива и заявленной грузоподъёмностью всего 4 худющих человека, включая водителя (разница между снаряженной и полной массой 300кг - для тех, кто не заметил)».

«$ 25 000 за мечту президента!!! разве она этого не стоит?»

«Это фиаско, братан».

«Очередное доказательство того, что чиновники живут в Зазеркалье: в регионах з.п. 200-300 руб., если повезёт, сколько им копить на гнили? А программисты такое не купят, никогда», – пишут на дискуссионной площадке talks.by.

«Не будут люди покупать за такую цену эти китайские авто. Кто в состоянии выложить 17-25 т. $, купит б/у, немецкую или японскую».

«Была призрачная надежда купить новую машину. Обломись, Беларусь!!!»

«Угробили проект, не начав его...»

«Что-то я чувствую в диапазоне цен от 17 до 25 тысяч у.е. есть машины и получше Джили».

«Китай по цене Лексуса».

«Цена на т.н. «народный автомобиль» почему-то совсем не народная и в долларах».

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