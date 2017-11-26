«Сложно будет». Семашко назвал цену белорусских легковушек

Цена легкового автомобиля «Белджи» белорусской сборки будет в диапазоне 17−25 тысяч долларов, заявил вице-премьер Беларуси Владимир Семашко в эфире программы «Контуры» телеканала ОНТ.

Как передает TUT.BY, на вопрос, как он оценивает перспективы, Семашко признал: «Сложно будет. Непросто. Но мы ставим задачу в следующем году выйти на 25 тысяч автомобилей, а потом по 10 тысяч добавлять», — рассказал он.

Семашко напомнил, что президент поставил задачу увеличить гарантийный срок автомобиля с четырех до пяти лет, сейчас идут консультации по этому вопросу. «Будем стремиться к тому, чтобы это было пять лет. Но когда я покупал первую машину, „Жигули“ шестой модели, один год был гарантии. Сегодня пять лет и это не просто», — вспомнил он.

Льготные условия кредитования, также обещанные руководством страны, уже разработаны и до понедельника, как рассказал Семашко, проект документа уйдет в Администрацию президента. Вице-премьер анонсировал льготные кредиты на семь лет при первоначальном взносе — около 10% первоначальной стоимости автомобиля.

На площадях СП планируются к производству по полному технологическому циклу кроссоверы NL3, NL4 и седан FE3. Все автомобили будут оснащены как механической, так и автоматической коробкой передач и соответствуют экологическому классу Евро-5. Модель NL3 имеет также исполнение с полным приводом.

Сейчас сборка автомобилей локализована на 30%, до конца 2018 года этот показатель должны довести до 52%.

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