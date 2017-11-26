Экономисты: крупные белорусские предприятия инвесторам больше не интересны

Около 140 человек собрал 26 ноября в Гомеле Форум регионального развития, организованный кампанией «Говори правду».

В нем приняли участие активисты Гомеля, Речицы, Мозыря и Рогачева. Как и в случае с мероприятием в Витебске местные власти на собрание не пришли. Но, как отметил один из лидеров кампании «Говори правду» Андрей Дмитриев, по итогам форума предложения граждан будут доставлены властям.

Начался форум с экономической панели. Гомельский экономист Алексей Харкевич обратил внимание, что в области находится много топовых налогоплательщиков, таких как Мозырский нефтеперерабатывающий завод, БМЗ, «Гомсельмаш». В условиях кризиса на них не только бюджет области, но и республиканский бюджет заметно проседает.

Алексей Харкевич и минский экономист Сергей Чалый сошлись во мнении, что приватизация крупных промышленных предприятий в Беларуси уже, вероятно, невозможна.

По мнению Чалого, отечественные предприятия уже не представляют для инвесторов такого большого интереса, как это было еще 10 лет назад. Показательно, что на уровне властей разговоры о возможных продажах также не ведутся.

Оба экономиста сошлись во мнении, что инвесторов отпугивает большая социальная нагрузка: общественный транспорт, санатории, дошкольные учреждения по-прежнему находятся на балансе предприятий.

Новым инвесторам трудно войти на белорусский рынок из-за административных барьеров, отметил Чалый. На данный момент в Беларуси работают в основном ранее созданные совместные предприятия с иностранным капиталом, которые смогли адаптироваться к особенностям работы в стране.

Вторая панель на форуме была посвящена товариществам собственников, особенностям работы ЖКХ и организации безбарьерной среды в Гомеле.

Активист Сергей Колышкин заявил, что в сфере ЖКХ многие проблемы можно было бы решить путем перераспределения некоторый функций в пользу частника.

Тамара Якубова, представлявшая ассоциацию товарищества собственников жилья, отметила, что существенной проблемой в стране остается отсутствие института реальных собственников жилья. Гражданин покупает квартиру, но при этом не может контролировать, к примеру, количество уборок подъезда и процедуру подготовки к отопительному сезону.

Тамар Якубова

Александр Конода рассказал о проблемах безбаръерной среды для людей с ограниченными возможностями. Он привел в пример городской парк и Дворец Румянцевых-Паскевичей, который до сих пор не приспособлен для людей с инвалидностью. Существуют проблемы с законодательством об охране исторических и архитектурных объектов, которое не позволяет приспосабливать строения под нужды людей с ограниченными возможностями.

Александр Конода

Третья панель форума носила название «Как решать проблемы вместе с властями» и была посвящена сотрудничеству местных властей и гражданских инициатив.

Музыкальная пауза, выступает бард Ольга Терещенко

Юрий Воронежцев обратил внимание: элементарный опрос показывает, что избиратели не знают фамилий своих депутатов. Причина в том, что те не могут им помочь.

С другой стороны сегодняшние местные советы превратились в клубы директоров. Кого ни возьми из депутатов – либо руководитель предприятия, либо руководитель организации. Эти чиновники неохотно пускают в свой круг простых людей. Юрий Воронежцев призвал активистов участвовать в местных выборах и пытаться менять эту ситуацию.

Активист Олег Шабетник рассказал о личном примере того, как смог решить бытовую проблему путем обращения к местным властям – письменно и через личные приемы. Он призвал начать менять страну с решения небольших проблем.