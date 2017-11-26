Эмоциональная колонка Алексея Авдохина на sports.ru.

Русский спорт горит в огне.

У спортсменов отнимают олимпийские медали, как будто они их украли, а не завоевали. Десятки карьер разрушены, а имена и репутации испорчены так безнадежно, что на очищение потребуются годы. Олимпиада в Сочи – самое бессмысленное соревнование в истории спорта.

Все завертелось полтора года назад, когда Макларен опубликовал первый доклад. У России было много времени ответить на каждое слово Макларена, на все файлы из его библиотеки. Ответить внятно и аргументированно – в прессе, международных федерациях, судах.

Вместо защиты спортсменов Россия потратила полтора года на болтовню. На риторику об антироссийском заговоре или попытках повлиять на выборы президента. На отсутствие дел.

Государство могло спасти своих спортсменов, но всякий раз бросало их:

- Когда спортсменов выгоняли из олимпийской деревни в Рио за то, что их фамилии оказались в докладе Макларена, наши чиновники просили их поскорее сдать аккредитации и уехать.

- Когда на серьезные обвинения отвечали: нет никаких доказательств. Но так и не подали ни одного судебного иска в защиту спортсменов.

- Когда обещали, что под олимпийским флагом и в нейтральном статусе на Игры в Пхенчхане никто не поедет. Даже те, у кого другого шанса не будет.

- Наконец, когда дали понять спортсменам – оправдывайтесь сами.

На ваших пробах царапины? У вас в моче нереальное количество соли? В паре одинаковых проб ДНК разных людей?

Сами объясняйте это Освальду. В любой непонятной ситуации валите на политику, в крайнем случае – на предателя Родченкова. А мы умываем руки. Государство не при делах. Нет, мы, конечно, подадим иски куда нужно, но попозже.

В этой инфантильной позиции государства видна только полная беспомощность. Это даже не оправдания – так ребенок, который прячется, закрывает глаза. Он никого не видит – значит и его не найдут.

Посмотрите, кто отвечает в стране за спорт. Кто превратил его в унизительную порку спортсменов.

Можно ли всерьез воспринимать Виталия Мутко? Кто помнит хоть одну внятную мысль министра спорта Павла Колобкова? Как слушать депутатов Свищева и Дегтярева без резиновых перчаток?

Этим летом на дне открытых дверей сборной России по бобслею я спросил Александра Зубкова про комиссию Освальда. О том, что делает федерация, чтобы минимизировать риски. Зубков отмахнулся каким-то дежурным ответом про вмешательство политики в спорт и давление на Россию. Я понял две вещи: что ему нет никакого дела до Освальда, и я неправильно сформулировал вопрос. Под его ответ больше подходил бы «Путин – красавчик?»

Теперь Зубкова (и еще почти два десятка спортсменов) пожизненно отстранили от Олимпийских игр. Это значит, что руководитель федерации на всех Олимпиадах будет вне закона. Это значит, что никто из этих спортсменов не сможет приехать на Игры ни тренером, ни функционером, ни сервисменом. Как жить тем, кто захочет остаться в спорте, а не сидеть в депутатском кресле?

Ах да, на пожизненную президентскую стипендию; ее всем бывшим чемпионам обещают сохранить! Тогда все в порядке, конечно.

Наши чиновники никогда не признают государственную систему допинга, как бы не настаивали WADA и МОК. Проще закрыть глаза.

В мире такой отказ воспринимается по-другому – виноваты спортсмены.

Значит, не государственная система вынуждала спортсменов сдавать чистые пробы для будущей подмены. Не она меняла пробирки местами, царапая крышки и подсыпая соль, поила их допинговыми коктейлями. Значит, это была инициатива спортсменов. За это их и наказывают.

Наши чиновники смирились. Все, что они говорят в эти тяжелые дни, похоже на белый флаг. Снова ни одного аргумента, снова работа на внутреннюю аудиторию – мы окружены, нас не хотят видеть, нас провоцируют. И главное, запомните – у нас нет никакой госсистемы!

Не госсистема – это назначение главой Московской антидопинговой лаборатории человека, подозреваемого в незаконном обороте запрещенных веществ, и его ежегодные награды?

Президентская грамота Родченкову за успешную подготовку спортсменов к Олимпиаде-2012 – лучшего самотроллинга российской власти придумать вряд ли возможно.

Не госсистема – это три десятка отобранных у России за допинг олимпийских медалей с летних Игр-2008 и -2012?

Не госсистема – это обласканный и заслуженный тренер по ходьбе Чегин, непотопляемый биатлонный врач Дмитриев и начальник военно-патриотического движения «Юнармия» Труненков, забаненный на 4 года за допинг в бобслее?

Не госсистема – это травля за честные интервью о допинге легкоатлета Андрея Дмитриева, выдавленного после них из России?

Не госсистема – это повышение министра спорта Мутко после отказа в олимпийской аккредитации на Игры-2016 и прямых обвинений в поддержке допинга?

Не госсистема – это отстраненный заместитель Мутко Юрий Нагорных, который еще в 2013-м знал о том, что Родченков фальсифицирует пробы и вымогает за это деньги? Велосипедисты в иске против Макларена тычут в Нагорных пальцем – мы ему сообщали, он был в курсе. Где Нагорных, где его показания и почему он сидит на вип-трибуне чемпионата России по фигурному катанию, а не под домашним арестом? А если выяснилось, что велосипедисты врут, а его переписка с Родченковым подделана, почему до сих пор не восстановлен в должности и, как рассказывают, уже несколько лет живет без загранпаспорта?

Не госсистема – это уволенная в 2016-м помощница директора ЦСП Александра Кравцова Ирина Родионова, якобы хранительница банка чистых проб, которая дает интервью Первому каналу, а не показания следователю?

Не госсистема – это однобокое расследование Следственного комитета России, в котором нет ни одного подозреваемого, кроме Родченкова? И официальная версия, в которой Родченков делал все – «пичкал спортсменов допингом», подменял и уничтожал пробы, царапал пробирки, сыпал в них соль, подделывал переписку, время от времени получая за это грамоты и ордена от президента Путина.

Ну а то, что крайними в этой не госсистеме оказались спортсмены… Подумаешь, какие мелочи.

Вон у нас их сколько еще.

Что с медальной таблицей Сочи?

У России все меньше и меньше медалей.

Вот так общий зачет выглядел до дисквалификаций:

А так выглядит сейчас:

И это еще не все.