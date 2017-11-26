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26.11.2017
Михаил Миронович
Сумасшедшая развязка чемпионата Беларуси по футболу

26 ноября состоялся заключительный тур чемпионата Беларуси по футболу 2017 года.

Этот сезон оказался, возможно, самым интригующим в истории национальных первенств. Что-то подобное можно было наблюдать в 2002-м. Тогда судьба первого места решалась уже по окончании регулярного чемпионата: поскольку в последнем туре борисовский БАТЭ нагнал гродненский «Неман» по очкам, был назначен «золотой матч». В той игре всё решил единственный гол, забитый уже в дополнительное время. Защитник Валерий Тарасенко точным ударом принёс титул БАТЭ.

С тех пор регламент чемпионата поменяли. В случае равенства очков золотые медали присуждается по результатам личных встреч между командами, претендующими на трон.

Перед последним туром на первое место виды имелись у трёх клубов. Диспозиция была такова:

1. БАТЭ – 67

2. Динамо Мн – 65

3. Шахтёр – 65

Все карты были на руках у борисовчанан. Их устраивала даже ничья, поскольку все четыре матча у ближайших конкурентов БАТЭ выиграл: дважды по 1:0 у «Динамо», 1:0 и 4:0 у «Шахтёра».

Но флагман белорусского футбола в этом году проявил невероятную расхлябанность. Потери очков в матчах с аутсайдерами («Минск» – 0:1, «Крумкачы» – 2:3, «Нафтан» – 1:1), похоже, мало чему научили БАТЭ. И на последний матч в чемпионате борисовчане вышли, оставив в раздевалке предельную концентрацию и волю к победе…

Несмотря на это, БАТЭ сумел открыть счет в середине первого тайма. Но дальше всё пошло не по сценарию «желто-синих». Еще до перерыва «Городея» дважды поразила ворота при полном попустительстве обороны соперников и вышла вперед – 2:1…

Тем временем минское «Динамо» в Витебске уверенно обыгрывало одноименный клуб (все матчи последнего тура начались в одно время). А «Шахтёр» проваливалл очередную важную игру, уступая в Гродно «Неману».

Таким образом, всё решалось в Городее. Начало второго тайма вышло обескураживающим для БАТЭ. Уже на первых секундах после возобновления игры экс-капитан минского «Динамо» Станислав Драгун, летом перешедший в стан борисовчан, допустил эпичную ошибку. Счет стал 3:1 в пользу «Городеи»…

«Желто-синие», до перерыва передвигавшиеся по полю чуть ли не пешком, несколько ускорились, но долгое время не могли создать ничего особо опасного у ворот хозяев. Тем временем минское «Динамо» громило «Витебск»…

Таким образом, задолго до финального свистка стало ясно: если БАТЭ не сравняет счет, то собственноручно подарит «золото» злейшему конкуренту.

Реальный шанс сократить разрыв до минимума у борисовчан появился лишь на 78-й минуте. Игрок «Городеи» Дмитрий Назаренко сбил в своей штрафной Мирко Иванича. Одиннадцатиметровый взялся исполнять Виталий Родионов (штатный пенальтист БАТЭ Михаил Гордейчук недавно не забил с «точки» в кубковом матче с «Торпедо-БелАЗ»). «Профессор» тоже ударил не слишком здорово: голкипер «Городеи» Виталий Василючек парировал мяч, но тот по необычной траектории всё-таки закатился в сетку…

3:2 – и, казалось, что после такого подарка судьбы БАТЭ просто разорвёт «Городею». Но нет: борисовчане, конечно, атаковали почти беспрерывно, но совсем не креативно. В результате угроз воротам хозяев практически не возникало.

Тем временем «Шахтёр» проиграл «Неману – 1:3, а минское «Динамо» одержало крупную победу над «Витебском» – 4:1.  Столичным футболистам оставалось только ждать, пока в Городее закончится добавленное время.

И в самой последней атаке БАТЭ всё-таки забил. Навес в штрафную Игоря Стасевича, неудачный удар Николая Сигневича, но мяч отскакивает к «Профессору», который вновь оказался в нужном месте в нужное время – 3:3!!!

Итак, борисовчан на пятой добавленной минуте (помимо замен в матче были остановки, связанные с оказанием медицинской помощи футболистам) спас Виталий Родионов. Тот самый Виталий Родионов, который мог завершить игровую карьеру еще в прошлом году. Невероятный сценарий!

На минских динамовцев в Витебске было страшно смотреть. Многие игроки плакали. А как выглядел в этот момент владелец столичного клуба Юрий Чиж можно только представить себе…

Итоговая таблица чемпионата Беларуси по футболу-2017 выглядит так:

1. БАТЭ – 68

2. Динамо Мн – 68

3. Шахтер – 65

4. Динамо Бр – 51

5. Торпедо-БелАЗ – 51

5. Неман – 49

6. Слуцк – 44

7. Витебск – 43

8. Городея – 38

9. Гомель – 35

10. Ислочь – 27

11. Днепр – 26

12. Крумкачы – 25

13. Минск – 23

14. Славия – 20

15. Нафтан – 13

Высшую лигу покидают два клуба, спонсорами которых являются нефтеперерабатывающие заводы – мозырская «Славия» и новополоцкий «Нафтан». Их места в высшем дивизионе-2018 займут минский «Луч» и «Смолевичи».

 
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