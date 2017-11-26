Бывший участковый: «Милицию не любят, и это нормально. Я сам гаишников не люблю»

Бывший участковый рассказал people.onliner.by правду о работе.

Виталий (имя изменено) несколько лет отработал участковым в одном из областных центров Беларуси.

— Я окончил университет по юридической специальности. Сразу понимал, что после окончания вуза пойду в милицию: для офицерской должности достаточно высшего образования. Разве что в Минске провел несколько месяцев на курсах первоначальной подготовки. Нормальная подготовка была, адекватная. Потом отправился домой — «на место прохождения службы» в должности участкового милиционера.

Никаких иллюзий у меня не было. Милицию не любят, и это нормально. Я сам гаишников не люблю. Поймите, ничего личного, все люди адекватные. Но как можно любить того, чья задача тебя контролировать и чуть что — наказывать? Работа такая.

Муж бьет жену? А где доказательства?

— В общем, стал я участковым лейтенантом и сразу приступил к работе. В первый год к тебе относятся с долей послабления. И в принципе, многие косяки простят (за них получит старший офицер). Ну а через год уже и тебе будет доставаться.

Работы у участкового завались. На нашем «опорнике» вообще по плану должно работать 6 человек, но было 5, 4 и даже двое на какой-то период. Никто за перерасход сил не доплачивал. Но зарплата была нормальная. По областным меркам лет 5 назад было 500—700 рублей. А я холост был. И просто не успевал тратить деньги.

Рабочий график, если нет усилений, обычный 8-часовой в две смены по очереди. Выходные могут быть в любой день недели. Спаренными нам никогда не ставили.

На моем участке было тысяч 10 населения, если не ошибаюсь. Но даже если ошибаюсь, то хорошо помню, что количество жителей в два раза превышало положенную мне норму. И так везде, кстати.

Основное содержание рабочего дня? Бывают выходы на смену (может быть суточной) в группе быстрого реагирования или в составе следственно-оперативной группы. Бывает, ставят в дежурную часть инспектором по разбору — будешь с доставленными разбираться. Могут вообще дежурным поставить.

В другое время участковый рассматривает административную практику, доследственную работу и профучет. Последнее, по милицейской теории, и есть основная работа: ходить, разговаривать, выписывать, ставить на учет. Поднимает муж руку на жену (а это для нашего района было нормальным явлением) — надо побеседовать.

— У части читателей сжались кулаки...

— Это еще не все обращаются: на самом деле насилия в семьях еще больше. Очень сложно. Представьте, прихожу— стоит жена без следов побоев, стоит муж, который отрицает применение силы. Соседи свидетельствуют — орали. Ну так все орут. Если нет доказательств, как я могу привлечь?

План по штрафам есть. Но это не то, о чем вы подумали

— По административной работе самое массовые статьи — распитие в общественном месте. Хотя этим больше патрульно-постовые занимаются.

— Вам доводили планы по административным делам или сбору штрафов?

— Да, планы есть. Но в большом городе нет проблем с их выполнением. Насколько я понимаю, суть планов — контроль работы сотрудника, показатель его работы, а не безделья. Планы не ставят целью пополнения бюджета.

— Силовые задержания часто случались?

— Конечно. Для пятниц и суббот — это нормальные вещи. Пьяные вечером кричат, что дурак и идиот. А утром или в суде искренне извиняются.

Меня в форме никто не бил — раз погон оторвали. И оружия я, слава богу, не применял. Среди коллег были случаи с оружием, но все — по собакам. А что делать, если на тебя бежит агрессивное животное?

— В американских фильмах за сорванный погон (или что у них там?) полицейские жестко реагируют.

— Не стал я ничего писать в документах. Лень было заниматься. Да и кому это надо? Написал, помню, «неповиновение», и все. Так в меня один раз топор кинул пьяница. Я даже не успел испугаться, когда мимо меня пролетел топор этот. Дали в ответ пару раз по репе и пошли. Это, наверное, лучше, чем получить уголовную статью. Он потом сам извинялся. Ок, проехали, больше так не делай.

В кино вообще ничего не похоже на настоящую работу. Первый сезон «Глухаря», но слишком утрированно. В три часа ночи звонят — и они срываются куда-то. Фигня. Ночью никто трубку не поднимет — кому оно надо?

— Люди приходят к вам с жалобами, а потом пишут нам, что милиция не справляется и равнодушна. Как сделать так, чтобы твоим делом занялся участковый?

— Участковые и так все делают. Категорически неправильно приходить и качать права, выясняя, кто кому что должен. Лучше придите и уточните, почему ваше дело не решается. А не кляузы и жалобы строчите. Я вам говорил про нагрузку на одного офицера. Всегда есть более важные и оперативные, чем ваше, дела. Плюс все мы люди. Выясните сначала, а потом уже жалуйтесь. Обычно все сразу пишут в прокуратуру. А она всего лишь проведет проверку того, правильно ли себя вел участковый (ответил ли вовремя, есть ли подписи и т. д.). Но не вникнет в содержание вашей жалобы.

Я ушел с работы участковым. Ушел на эмоциях. Теперь жалею. Надо было лучше в отпуск уйти и спустить усталость. Был вроде на своем месте, но что случилось — то случилось. Все годы работы сгорели с точки зрения пенсионной системы. Не без проблем нашел новую работу (не в охрану магазина же идти).

При этом милиционеры сами не святые и всегда что-то нарушают. Все всегда что-то нарушают. Но если никто не будет следить за порядком — начнется хаос.