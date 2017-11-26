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Общество
26.11.2017
Василий Мацкевич, Медиа-Полесье
На оживленной улице Пинска провалился тротуар – под ним оказалась огромная дыра

Яма, глубиной более 3 метров, образовалась под ногами прохожих. По счастливой случайности никто не пострадал.

Происшествие случилось днём 25 ноября на улице Первомайской – это одна  из самых оживлённых улиц в Пинске.

В районе магазина «Златка», у пешеходного перехода,  асфальт на пешеходной дорожке внезапно просел и обрушился в огромную яму глубиной около 3 метров и несколько метров в диаметре.

В течение получаса к месту происшествия съезжались представители коммунальных служб города. Вокруг промоины поставили ограждения. Было видно, что размер ямы гораздо больше, чем площадь обвалившегося асфальта, уцелевшее дорожное покрытие просто нависало над многометровой пустотой.

По словам сотрудников Пинского ЖКХ, скорее всего, повредился канализационный коллектор, и от воздействия сточных вод образовалась эта промоина.

Несмотря на явную опасность, к яме то и дело подходили любопытные пинчане, в основном это были горожане старшего возраста. Люди говорили, что совсем недавно проходили по этому месту и асфальт был цел. Некоторые пролезали под ограждающей лентой, чтобы заглянуть «вглубь земли». Рабочие коммунальных служб удивлялись такому безрассудству и отгоняли зарвавшихся зевак от опасной промоины.

 
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