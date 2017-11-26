«Нас хотят истребить голодом?». Жители Слонимщины негодуют из-за запрета держать свиней

На днях все жители агрогородка Новодевятковичи получили предписание, основанное на решении Слонимского райисполкома, в котором говорится, что содержание свиней в подсобных хозяйствах несет угрозу находящемуся на расстоянии 4 км свиноводческому комплексу ИООО «Белдан», пишет gs.by.

Поэтому до 26 ноября 2017 года жителям, находящимся в буферной зоне, нужно избавиться от своих свиней, говорится в предписании.

24 ноября в Новодевятковичах прошло собрание, на котором сельчане жестко высказались о решении властей отнять у них свиней.

Все люди, которые смогли прийти на собрание, высказались категорически против такого предписания, ссылаясь на свои маленькие заработные платы в 250 рублей, половина из которых уходит на оплату коммунальных услуг. Покупать мясо в магазине сельчанам не по карману. Люди негодуют. Ведь когда строили свиноводческий комплекс «Белдан», их мнения никто не спросил.

«Может, нас таким образом вообще хотят истребить голодом?» — спрашивали на собрании люди. Только ответить им было некому.