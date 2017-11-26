На брестском вокзале чеченцы подрались с «белорусами»

Толкотня началась в поезде Тересполь — Брест и продолжилось в зале паспортного контроля в Бресте, сообщил Белсат надежный анонимный источник.

Градус эмоций мог вырасти из-за задержки поезда Тересполь — Брест на польской стороне белорусско-польской границы. «Поезд стоял полтора часа, так как поляки хотели депортировать чеченца, а тот упирался. Мне польские пограничники сказали, что он не хочет ехать в Беларусь», — говорит очевидец.

После «переговоров» с польскими пограничниками чеченец каким-то образом скрылся. «В окне было видно мужика, который бежит. За ним бежали пограничники с собаками», — рассказывает очевидец.

Уже на белорусской стороне границы, во время прохождения паспортного контроля, драка между пассажирами поезда, который приехал из Польши, продолжилась.

«Белорусы начали кричать на чеченцев, что они грязные и нация преступников. И тут пошло, поехало. Но были и те, кто кричал, что люди разные бывают и это ксенофобия», – рассказывает очевидец.

По словам очевидцев, милиция задержала около 10 участников драки.

Подтвердить информацию о количестве задержанных и их национальности пока не удалось. В отделении милиции Belsat.eu сообщили, что в настоящее время ведется разбирательство.