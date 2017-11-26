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В мире
26.11.2017
Должна ли Россия покаяться за голодомор украинцев?

Россия должна покаяться за голодомор украинцев, такое заявление сделал президент Петр Порошенко. Журналист и историк Николай Сванидзе объяснил в интервью «Эху Москвы», почему эта идея кажется ему нелепой.

– Каяться никто не должен за голодомор. Из ныне живущих людей никто не несет за него ответственности. За него несло ответственность преступное руководство Советского Союза. Несомненно.

И хотя Россия естественно считает себя преемницей Советского союза, также как считает себя преемницей российской империи, но каяться за голодомор нелепо. Признавать, что он имел место и что это было преступно — да, конечно, но это не имеет никакого отношения к покаянию. Это признание будет иметь чисто исторический характер.

Что касается того, что украинское руководство считает голодомор геноцидом украинцев, то я с этим не соглашусь. Это был геноцид всего советского крестьянства. Сталинское руководство не воевало против украинцев, оно воевало против советского народа. Пострадали не только украинские крестьяне, хотя они пострадали очень сильно, тут спорить не о чем. Но не стояла задача именно геноцида украинцев. Потому что точно также уничтожались и поволжские крестьяне, точно также уничтожались северокавказские крестьяне. точно также уничтожались казахские крестьяне.

Преступление Сталина не было обращено против каких-то отдельных народов, хотя против них тоже в том, что касается, скажем, депортации народов, да, здесь особенно пострадали отдельные народы. Но в том, что касается голодомора, именно по Украине удара не было. Это был удар по стране, по всему советскому крестьянству с миллионами жертв.

Николай Сванидзе также прокомментировал предложение украинского президента ввести ответственность за отрицание голодомора:

– Смотря как будет толковаться это событие — голодомор… Если оно будет иметь исторический характер, тогда неплохо ввести такую ответственность не только на Украине, но и в России, и вообще во всех бывших республиках Советского Союза.

…Я вообще считаю, что сталинские преступления не признавать — это большая ошибка. Я бы даже сказал, на грани преступления. Потому что непризнание исторических преступлений грозит их повторением.

 
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