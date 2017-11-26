Популярны ли самопровозглашенные власти «ДНР» и «ЛНР» среди населения?

В связи с переворотом в «ЛНР» спецкор «Новой газеты» Павел Каныгин рассказал Медузе о ситуации в самопровозглашенных республиках.

Вооруженные люди без опознавательных знаков в Луганске, 22 ноября 2017 года. Александр Ермоченко / EPA / Scanpix / LETA

– Судить о популярности властей ДНР и ЛНР сложно. Первые и последние выборы, проведенные администрациями сепаратистов, были осенью 2014 года. Выбирали членов парламентов ДНР и ЛНР, а также глав самих непризнанных республик. Все кандидаты заявляли о пророссийском курсе и обещали народу независимость от Украины. К выборам не была допущена ни одна действующая тогда на территории Украины партия, включая пророссийскую Партию регионов. Выборы не были признаны легитимными нигде за рубежом.

Также надо понимать, что на этих территориях никто ни разу не проводил опросов общественного мнения, соответствующих международным стандартам.

Оценку популярности властей ДНР и ЛНР среди местного населения затрудняет и тот факт, что с начала активных боевых действий из зоны конфликта в Донбассе на территорию, подконтрольную центральным киевским властям, выехало 1,5 миллиона человек, а еще около 750 тысяч мигрировали в Россию. Это примерно половина жителей региона, имеющих право голоса (до войны в обеих областях проживало примерно 7 миллионов человек, сейчас на территории ДНР проживает 2,3 миллиона человек, в ЛНР — 1,4 миллиона, еще 2,7 миллиона человек живут на подконтрольных Украине территориях).

Неправильно было бы говорить, что все оставшиеся поддерживают власти непризнанных республик. Стихийный антивоенный митинг в июне 2015 года в центре Донецка показал, что люди недовольны затянувшейся войной и хотят от сепаратистов мира с Украиной. Власти ДНР назвали ту демонстрацию диверсией и провокацией Киева, напугали ее участников уголовным преследованием, а освещавших митинг журналистов выдворили. С тех пор местные жители больше ни разу массово не выступали с критикой местных властей.

Условия жизни различаются в зависимости от того, по какую сторону остались жить люди. Минимальная пенсия в ДНР, например, составляет 2,6 тысячи российских рублей, а на подконтрольных Киеву территориях — 1452 гривны (около 3,2 тысячи рублей по ноябрьскому курсу).

При этом цены в Донецке стали сопоставимы с российскими, тогда как на Украине цены на товары и услуги ниже, иногда — в 1,5–2 раза. Многие жители ДНР и ЛНР раньше хитрили, получая социальные выплаты и от сепаратистов, и от Украины. С введением особых правил пересечения границы между самопровозглашенными республиками и остальной Украиной хитрить стало затруднительно.