Автолюбители сомневаются, что Лукашенко мог разогнаться на Tesla до 280 км/ч

Глава Беларуси похвалился, что сумел разогнать электрокар Tesla до 280 км/ч. Заявление кроме шуток вызвало у автолюбителей серьезный вопрос: а возможно ли это вообще?

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– Честно признаюсь: проехал 280 км/ч и испугался, что он может взлететь. Самолет взлетает и садится с такой скоростью. Очень хороший автомобиль, – сказал глава государства о тестировании Tesla.

Кроме шуток о том, что Лукашенко «побил рекорд Чижа» и должен будет получить за нарушение ПДД «письмо счастья», автолюбители на форумах всерьез задумались: а мог ли глава государства разогнаться до такой скорости?

Есть два аргумента для отрицательного ответа на этот вопрос. Во-первых, Tesla Model S в топовой комплектации P100D, на которой и гонял Лукашенко, имеет заявленную максимальную скорость в 250 км/ч.

Стоимость Tesla, которую тестировал Лукашенко, – около 165-190 тысяч евро

Во-вторых, для достижения максимальной скорости необходима соответствующего уровня трасса. Между тем, как сообщают СМИ, Лукашенко тестировал электрокар на второй кольцевой автодороге.

«Видео «разгона» до 280 км/ч от Лукашенко мы естественно не увидим?», – пишут на форумах.